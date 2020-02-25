疫情影響缺血 北捐剩6天血量 內科協會辦捐血活動

受新冠肺炎疫情影響，全台血庫告急，台北內湖科技園區發展協會今（25日）明兩天發起「第二屆內科千人捐血活動」，早上9點半到下午4點半於17家企業據點同步進行，除企業員工，一般民眾也可參與，還有抽好禮活動；醫療財團法人台灣血液基金會台北捐血中心指出，防疫期間捐血人潮減少，目前北捐血液存量約剩6天，平常社區巡迴活動人潮比過去少2成，如今須企業等各界協助補足。

台北捐血中心統計，北捐每天約要供給醫院手術等用血約2200袋血液（每袋250毫升），去年一共供給約78萬袋給各醫院，平均每月血液需求6萬5000袋，也是平均每月募血目標；每年2、7月因過年、天冷或寒暑假等因素，捐血量較少，但今年2月捐血量已相較過往少約3000袋。

北捐企畫課長劉俊宏表示，受防疫期間居家檢疫等隔離人口增加、民眾變得不太敢出門等因素影響，2月捐血量也相對減少，但醫院用血需求並未明顯減少，將逐漸導致供不應求，過年後社區活動參與捐血人潮整體約減少2成，加上學校延後開學、醫院管制忙於防疫，也讓可巡迴地點減少，必須轉向企業等單位來增加捐血源。

內科發展協會理事長翁素蕙表示，盼透過市府與內科協會的號召，由內科員工拋磚引玉，帶動更多民眾挽袖捐血，紓解血庫缺血問題；本屆共有台達電子、研華科技、禮客outlet、友訊科技、精英電腦、遠傳電信、台灣世曦、全聯實業、雄獅旅行社、橘子集團、台聚集團、燦坤實業、統一資訊、經貿聯網、久威國際、遠雄文教基金會及安森美半導體等多17家園區企業參與。

內科協會秘書長吳雲瑞表示，協會已規畫未來每年2月、7月找園區企業共同舉辦捐血活動，今年7月將舉辦第3屆活動，等於每年辦2次；今年也邀請台北市柯文哲，透過市府力量一起號召各界捐血。