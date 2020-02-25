環狀線運量破百萬 3/1正式收費

台北捷運表示，環狀線累積運量已突破百萬，3月1日將正式收費，方式與現行路網相同，1小時內完成捷運、公車及YouBike轉乘的旅客，同樣享有轉乘優惠。

台北捷運表示，環狀線自通車以來，累積運量已突破百萬，3月1日開始正式收費。收費方式與現行路網相同，同時，只要在1小時內完成捷運、公車及YouBike轉乘的旅客，同樣享有轉乘優惠。

北捷提醒旅客，環狀線板橋站、新埔民生站轉乘板南線板橋站、新埔站為站外轉乘，持單程票的旅客，使用「黃色轉乘閘門」出站；持電子票證的旅客，可於任一閘門出站，在20分鐘內完成轉乘，即視同相同車站轉乘，合併計算里程。

環狀線正式收費後，同樣適用常客優惠，每天通勤、通學及捷運常客，可累計搭乘次數，最高可獲30%回饋金，相當於票價7折，或是依據自身搭乘的里程及次數，選擇長途搭乘適用的1280公共運輸定期票。