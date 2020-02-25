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大甲媽祖遶境 柯文哲：可照辦但要折衷舉行

中央社 / 台北25日電

大甲媽祖遶境進香活動將在3月19日起駕，廟方研議媽祖上轎儀式移至廟埕舉辦。台北市長柯文哲今天說可照辦，但要做很多修正，如台北燈節就有折衷舉行，否則辦與不辦影響都很大。

柯文哲上午到社子國小視察防疫作為，接受媒體聯訪時做上述表示。

柯文哲認為，大甲媽祖遶境可以照常舉辦，但要做很多修正，並舉台北燈節為例，指燈節照常舉行，但有折衷，如建議民眾戴口罩賞燈，現場撤掉小吃攤、飲料攤，避免群聚感染。

面對媒體詢問與新北市長侯友宜在防疫作為上的比較，柯文哲認為，侯友宜本來就做得很好，但將他與侯進行比較是不公平的，「這領域本來就是我比較熟」。

另外，疫情期間柯文哲減少安排受訪，有媒體詢問原因。他表示，武漢肺炎是當前最主要的敵人，「台灣疫情還沒開始」，尤其中國就位處台灣隔壁，台灣仍處在危險狀態，「辦正事要緊，不要口水戰」，強調等疫情緩和後，要進行口水戰的話再進行。

柯文哲說，台灣要維持現況直到中國大陸能有效控制疫情，才能真正解除危險。

柯文哲 大甲媽祖 疫情

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