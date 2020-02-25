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開學防疫親師總動員 學生口罩酒精保心安

中央社 / 台北25日電

結束史上最長寒假，各級學校今天大陣仗迎接開學，台北市社子國小規劃5條入校動線，以顏色分流管理，20名志工協助，如同量體溫大隊，學生戴口罩魚貫入校，校門口沒有塞車。

社子國小校長朱榮富說，情緒上不會過於緊繃，但以嚴肅態度面對，規劃正門有4條紅色通道、1條綠色通道；側門規劃2條紅色通道、1條綠色通道，不過，由於開學首日，無論學生是否在家先量體溫，進校一律都要量。

台北市國小家長聯合會總會長李俊賢兒子就讀社子國小六年級，他說，對學校防疫作為有信心，不過，學校準備的口罩是給身體不適的孩子使用，他仍替孩子準備口罩，遇到需要戴的時候就能戴上。

陳姓家長在上午7時前送兒子到學校參加游泳隊，他認為學校防疫準備充分，同時替兒子準備口罩。

就讀六年級的何同學說，學校很安全，爸媽幫他準備口罩、酒精，提醒他到校要勤洗手；六年級的曾同學說，有一點點緊張，一樣有準備口罩跟酒精。

受武漢肺炎疫情影響，中小學延後至25日開學，不過，由於疫情仍相當嚴峻，各級學校事前做足防疫措施，朱榮富表示，學校共有1291名學生，對於開學首日防疫規劃，21日已進行大規模演練，盼讓學生順利入校。

物資部分，朱榮富說，口罩約有6750多個、酒精有54公升、額溫槍、耳溫槍共有92支，相當充足，在校也會倡導學生要勤洗手。

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