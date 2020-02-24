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住宅區傳將設洗屍間 新北：嚴審把關

中央社 / 新北24日電

新北市板橋區一處建築傳出業者計畫經營「洗屍間」等殯葬業務，市議員林國春今天與市府官員會勘。市府民政局指出，住宅區不得作為殯葬禮儀服務設施，將依規定嚴格審查把關。

中國國民黨籍新北市議員林國春晚上表示，板橋區新海路某巷弄民宅目前實施電梯增設工程，傳出殯葬業者將進駐，居民擔心可能設洗屍間、拜飯廳、禮廳及誦經會館。

消息曝光引發居民強烈反彈與抗議，新海里里長蔡慶發表示，里民希望提升生活品質，除提出陳情，日前也集體抗議。

新北市政府工務局今天與林國春等會勘後指出，業者僅申請電梯增建工程，並領有雜項執照，是否涉及違章建築，將於3月5日現場會勘認定。

新北市經濟發展局表示，清查當地沒有申請登記公司，殯葬服務業為特許行業，應先經申請許可後，才能登記。

新北市城鄉發展局指出，依都市計畫法新北市施行細則規定，住宅區為保護居住環境而劃定，不得為殯葬服務業建築物及土地使用。

新北市民政局殯葬管理處長黃秀川表示，住宅區僅能設禮儀公司的辦公室或聯絡處所，不能設置殯葬設施，將會嚴格把關並向業者說明居民的立場。

新北市消防局指出，往後業者若違規使用情形，將依法列管檢查，要求設置消防設備。

林國春說，希望建築物起造人能瞭解附近周邊居民疑慮，若業者要申請特許行業，也須遵守相關規定。

林國春 建築

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