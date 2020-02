新北亞洲有機行銷智能中心揭牌營運 引領智能行銷風潮

新北市政府去年成為IFOAM Asia會員後,與IFOAM Asia共同成立亞洲有機行銷智能中心(the Center of Excellence for Intelligent Organic Marketing in Asia, CEIOMA),今舉辦揭牌典禮,期盼新北能成為引領亞洲有機農業智能行銷發展的重要基地。

新北市副市長吳明機表示,為促進新北及台灣有機產業與國際接軌,新北市是台灣第一、也是目前唯一成為IFOAM Asia會員,及亞洲地方政府有機農業促進會(Asian Local Governments for Organic Agriculture,簡稱ALGOA)的地方政府。

不僅與IFOAM Asia合作舉辦亞洲有機青年論壇,建立有機青年交流平台培育人才,ALGOA也預計今年於新北設立「亞洲有機公共採購中心(ALGOA Center for Public Procurement, ACPP)」,在全球推動公共採購概念,帶動有機農業整體成長。

新北市農業局表示,CEIOMA已步入營運階段,提供有機行銷模式輔導及諮詢,擔任孵化器角色協助創新優良方案發展並接軌國際,此外,也將開發線上資料庫、區塊鏈等認證系統,建立數位科技創新通路,結合城市消費力、帶動有機發展。

現下推動友善契作平台大聯盟,包含奧丁丁、淨弼聯盟、彩田友善契作等多家企業組織響應,而華電、研華、微軟與西門子等企業也已下單訂購,今年可望突破20家,希望透過契作聯盟創造千萬元以上產值,預估5年內創造上億元商機。