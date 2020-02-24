侯友宜提供里長居家防疫關懷包 強化第一線基本防護

為落實「行動治理」政策，新北市長侯友宜今率領團隊前往土城，與當地里長進行座談，除關心舊案進度外，也針對增設Ubike站、老舊違章拆除及停車需求等議題進行討論，並要求做好防疫工作，現場還提供「居家防疫關懷包」，讓衝在第一線里長有最基本防護。

土城區長志宏報告去年提案進度，指出「土城公兒15」公園新闢案已於去年11月1日完工，設有照明設備、體健器材、安全遊戲地墊、人行步道等設施，並進行植栽綠美化。

而大安圳既有擋土牆彩繪及周邊環境營造美化方面，新北市水利局也在今年年1、2月陸續完工。

新案部分，埤塘里長邱顯俊針對機六停九規畫內容及LG11設站問題，建議增設停車位及演藝廳等設施。

對此，新北市城鄉局表示，會將此需求納入「新北市土城捷運站周邊地區策略再發展計畫」（又稱行政園區案），研議可行開發方式，並持續與交通局、文化局及財政局做協調。

針對新冠肺炎疫情，新北市推出「居家防疫關懷包」實體包及數位版給居家檢疫者，侯友宜也宣布，將提供內含14片口罩及衛教資訊的實體包給里長，強化第一線里長防疫設備。