瑞芳瑞福宮有巧思 靠年輕人推傳承

瑞芳柑坪里信仰中心瑞福宮，是台灣少數大型的土地公廟宇，今(24)日是農曆二月初二土地公誕辰，廟方結合社區舉行殺豬公、道士祈福、布袋戲演出等活動，由社區年輕人創立了臉書粉專，希望拉近與下一代的距離，也希望透過更多社區參與，活化地方信仰文化。

位在明燈路往瑞芳公園的平交道旁，內瑞芳瑞福宮是柑坪里的信仰中心，今天農曆二月初二，舉行土地公誕辰儀式，吸引里民一同虔誠參與。

瑞福宮委員梁元瑞表示，瑞福宮在社區的積極參與下，注入了許多年輕思維，不僅創立了臉書粉專，方便公佈任何精彩活動，這次拜的供品也參考許多有趣的年輕樣式，有電動的壽桃裝飾，還有七彩繽紛的燈座，老人家看了新奇，年輕人也更覺得參與信仰活動有趣。

柑坪里長許銘仁表示，瑞福宮不僅是台灣少見的大型土地公廟，一旁還能欣賞基隆河整治清出的巨型黃蠟石，在三月還能期待下方的公車亭吉野櫻盛開，希望遊客或民眾前往九份、猴硐時，有空不妨前來休憩參拜。