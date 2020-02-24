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汐止江北橋邊道路龜裂 地方憂路基再下陷
基隆河靠近汐止江北橋的邊坡，一直有淘空塌陷的情況，好不容易在前年爭取了八百萬元針對破裂的污水管進行修復工程，但現路面還是一直出現龜裂現象， 今(24)日市議員周雅玲服務處再度邀請相關單位人員現場會勘，要求重鋪路面，也持續監測。
江北里長謝祚敏說，橋頭這邊地層下陷，因為民國95年做七支支柱的時候，把污水幹管打破了，這幾年來都持續在下陷，衛工科編了一些預算，來這邊做整修改善，做好了，還是出現龜裂，民眾感覺持續在下陷，雖然，市府有持續在追縱，但希望能夠再把路面龜裂的地方，補丁工程再補上去。
市議員周雅玲服務處主任林三吉指出，江北橋防汛道路因為之前在做污水工程的時候，我們把污水管戳破了，所以水都把路基淘空，造成路面及圍牆傾斜，只是衛工科編了經費做了改善，但還是有下陷的痕跡，因為，道路路面都有裂開了，所以，今天再邀請市府水利局相關單位來會勘。
林三吉表示，今天會勘的結果，兩個禮拜的時間，將龜裂的路面再鋪設，鋪好了之後再觀察，如果路面再有裂痕，代表路基又被淘空，得再進一步處理。
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