新店北新段簡易都更今動土 4棟老舊住宅變身12樓高大樓

新店區北新段簡易都更案今舉辦動土典禮，把4棟50年屋齡的老舊住宅，新建為地上12層、地下3層的大樓，另外，位在蘆洲的2處海砂屋也正進行都更拆除。

鄰近捷運新店區公所站、位於新生街的北新段簡易都更案，今天舉辦動土典禮，該案原先為屋齡50年，3棟2層樓透天厝及1棟4層樓共7戶的老舊公寓。

目前舊建物已拆除，更新後將打造為1棟地上12層、地下3層的鋼筋混凝土構造建物，總計39戶，預計最快明年3月完工。

此外，位於蘆洲的2處海砂屋也正進行拆除作業，其中位於中山一路的民義段都更案有4棟危險建築物，更新前室內天花板及牆面多次崩落。

而水湳街的海砂屋則依循防災都更方式辦理，搭配新北市媒合平台機制的專業技術及銀行，也順利完成更新程序並進行拆除。

新北市都市更新處表示，「都更三箭」為新北市長侯友宜重要政策，為協助危險及老舊建物改善居住安全及環境品質，提供多元都更途徑。