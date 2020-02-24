土城埤林廣福宮歡慶建廟240周年 現場發送限量錢母
今天是農曆二月初二土地公聖誕，新北許多主祀土地公的廟宇，一早就擠滿祝壽信眾，新北市長侯友宜下午也前往土城埤林廣福宮參拜、致贈「護國佑民」匾額，並祈求土地公庇佑市民平安康樂、遠離疫情與災厄。
侯友宜表示，新北市各地土地公廟長期推動弱勢關懷與公益慈善，如板橋深丘福德宮去年捐贈市府救護車，今年更捐贈「高頂復康巴士」。
而土城埤林廣福宮澤每年分送白米、物資給弱勢機構及家庭，更長年贊助當地學校書法、花燈等展覽，推動文藝教化事業不遺餘力。
新北市民政局長柯慶忠表示，新北主、副祀福德正神宮廟近500間，高居諸神信仰第一名，而埤林廣福宮創建於清亁隆年間，今年適逢建廟240周年，廟方還準備限量錢母。
不僅如此，信徒還可祈求平安發財龜、金錢龜，自23日起接連6天都有祝壽謝神歌仔戲表演。另外，中和力行福德宮及烘爐地南山福德宮也有平安餐，讓信眾吃平安。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言