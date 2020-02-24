土城埤林廣福宮歡慶建廟240周年 現場發送限量錢母

今天是農曆二月初二土地公聖誕，新北許多主祀土地公的廟宇，一早就擠滿祝壽信眾，新北市長侯友宜下午也前往土城埤林廣福宮參拜、致贈「護國佑民」匾額，並祈求土地公庇佑市民平安康樂、遠離疫情與災厄。

侯友宜表示，新北市各地土地公廟長期推動弱勢關懷與公益慈善，如板橋深丘福德宮去年捐贈市府救護車，今年更捐贈「高頂復康巴士」。

而土城埤林廣福宮澤每年分送白米、物資給弱勢機構及家庭，更長年贊助當地學校書法、花燈等展覽，推動文藝教化事業不遺餘力。

新北市民政局長柯慶忠表示，新北主、副祀福德正神宮廟近500間，高居諸神信仰第一名，而埤林廣福宮創建於清亁隆年間，今年適逢建廟240周年，廟方還準備限量錢母。

不僅如此，信徒還可祈求平安發財龜、金錢龜，自23日起接連6天都有祝壽謝神歌仔戲表演。另外，中和力行福德宮及烘爐地南山福德宮也有平安餐，讓信眾吃平安。