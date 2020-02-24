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翡翠水庫蓄水率逾8成 大台北用水無虞

中央社 / 台北24日電

台北翡翠水庫管理局今天表示，翡翠水庫集水區1月以來降雨偏少，但蓄水率現仍逾8成，6月底前供應台北地區及支援板新地區用水無虞，請民眾不用擔心防疫用水問題。

翡管局今天發布新聞稿表示，翡翠水庫集水區自1月以來降雨偏少，截至2月23日累計降雨量為歷年同期平均的44%，但在翡管局審慎操作下，翡翠水庫至今天中午12時的蓄水率仍有83.12%，有效蓄水量達2億7800萬噸，較歷年平均蓄水量多1200萬噸，水庫蓄水充足。

由於武漢肺炎疫情持續延燒，有部分民眾憂心防疫用水問題。翡管局說，目前翡翠水庫蓄水率超過8成，供應台北地區及支援板新地區至6月底前用水無虞，自來水供應並未受疫情影響，請民眾不用擔心防疫用水問題。

翡管局指出，依據中央氣象局未來一季氣象預報資料及用水需求，評估至今年6月底前，台北地區及板新地區的民生與公共用水無虞。

翡翠水庫 疫情

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