新北「捐髮助癌童」溫暖病童 6歲妹妹剪下出生迄今長髮

新北市社會局連5年辦「捐髮助癌童」活動，市議員洪佳君、陳儀君都參加，另一議員蔡淑君雖未到場，也托人轉贈3束。其中6歲的陳以芳捐出出生留到如今的初髮，她很開心可以幫助癌童，只是她父親天天幫她綁辮子，有點捨不得。

今天活動辦在新店小林髮廊新洋店，有6人當場剪下秀髮捐出，另有9人事先剪好，5年前率先提倡捐髮助癌童的洪佳君再度剪下15公分捐贈，飄逸長髮變成俏麗短髮模樣，她開玩笑說「只有這時能仔細看清楚自己」。社會局長張錦麗對於每位捐髮者都致贈感謝狀。

「女性愛美，沒有頭髮根本不敢出門。」60歲的捐髮者鄭伊伶說，5年多前她罹患乳癌化療，頭髮掉光，當時曾接受慈濟提供假髮，對罹癌失去秀髮的不便和痛苦很能體會。病癒後頭髮重新長出，新髮更細且烏黑亮麗，沒有白髮，她呵護5年，決定捐出。

今年才6歲的陳以芳讀小學一年級，她說，常聽母親說捐髮可以助人，姐姐前年已捐髮，今年她也決定跟進，捐出出生養護迄今的「初髮」，她很開心可以幫助「生病沒有頭髮的小朋友」。

中華民國癌病腫瘤患者扶助協會理事長張英美說，她也曾罹癌化療，過去曾有個5歲小女生罹患血癌，化療期間不斷掉髮，她媽媽商量是否先剃掉，她堅持不肯，後來詢問才知道她認為剃去掉頭髮不知何時會離開，讓人聽了很揪心。家人找了許多家假髮店，價格逼近10萬元，最後協會免費贈送，如今小女生已8歲。