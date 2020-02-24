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原計畫拆除 政大「化南新村」確定登錄為聚落建築群

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
台北市文資審議委員會今天通過國立政治大學化南新村文資價值審議案，再度確定登錄為「聚落建築群」，另也通過台北車站特定專用區E1E2街廓4處建築登錄為歷史建物。記者翁浩然／攝影
台北市文資審議委員會今天通過國立政治大學化南新村文資價值審議案，再度確定登錄為「聚落建築群」，另也通過台北車站特定專用區E1E2街廓4處建築登錄為歷史建物。記者翁浩然／攝影

台北市文資審議委員會今天通過國立政治大學化南新村文資價值審議案，確定登錄為「聚落建築群」，政治大學今天還進一步送審四維堂、果夫樓、志希樓文資價值，最後都通過登錄為歷史建築；文資會另也審議台北車站特定專用區E1E2街廓5處建築價值，共4處登錄為歷史建物。

政治大學原本計畫拆除教職員宿舍「化南新村」來擴建教學大樓，但前年北市文資會登錄化南新村為「聚落建築群」，讓政大一度不服提行政訴願，文資案因此遭撤銷；今天重新送審認定，政大改變態度，願意讓化南新村一部分作文資使用，來提升人文氣息，但因有新建校舍需求，仍盼「聚落建築群」認定範圍能縮減二分之一；不過最終，文資會仍依原審議方案通過。

副市長蔡炳坤表示，市府與政大溝通後，政大對文資保存展現積極態度，還主動提送校內四維堂、果夫樓、志希樓登錄為歷史建築；其實化南新村登錄為「聚落建築群」後，學校要做保存計畫，但不代表完全不能改建或新建校舍，學校能可於計畫中提出，在不違背文資法前提下滿足需求。

另外，台鐵局最大「台北車站特定專用區E1E2街廓」公辦都更案，位於鄭州路、塔城街、忠孝西路二段及西寧北路包圍的區域，由都更中心和台鐵合作代辦，今天文資會也審查街廓中5處建築價值，包含忠孝西路二段9號；忠孝西路二段13號；鄭州路26巷7號；西寧北路1巷2號；西寧北路1巷1、3號。

5處為鐵道部教習所教室、日式宿舍等建築，被認為有文化資產價值潛力，最後除西寧北路1巷1、3號因損毀過多，多數委員認定文資價值不足外，其他4處都通過成為歷史建築；過程中因應台鐵都更案有都更中心參與，都發局代表委員也離席迴避。

針對為何只有代表都發局的委員迴避？蔡炳坤表示，事前有詢問過文化部，台鐵都更案由府外單位的都更中心協助是否要有府內單位迴避文資審查，文化部則回應依規定都發局與都更中心較有直接關係建議迴避，因此包含他與文化局長蔡宗雄才於該案才沒有迴避。

歷史建築 都更 政大

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