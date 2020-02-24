北市防疫小黃周三上路 初期2輛車待命

新冠肺炎持續延燒，北市擬成立防疫計程車隊，專門載送居家檢疫、居家隔離者到醫院就醫。北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中也拍板定案，確定防疫計程車隊本周三正式上路，初期有兩輛計程車，以包車方式營運，由北市府負擔司機的營業損失。

根據北市府統計，截至今天為止，北市居家隔離者新增9人，居家檢疫者有3044人；另有63人因違反居家隔離、居家檢疫規定被開罰，其中有4人被罰7萬，1人被罰6萬元，其餘都是一萬。此外，從17日至今，社區監測採檢者則有867人。

北市府副市長黃珊珊表示，北市曾有97名居家檢疫者就醫，其中有29人是利用計程車前往，既然有需求，公運處明天會和業者做最後確認，預計本周三就會上線，初期就是兩輛計程車，後續會再看情況討論是否要增加車輛。

公運處表示，防疫計程車隊採包車營運，一期就是一個月，且是專車專用，所以司機和車輛都是固定的，由北市府負擔司機的營業損失，但司機需隨時待命，且會有固定場所讓司機待命候車，避免和人群接觸。

至於會提供什麼樣的防疫物資？公運處表示，防疫計程車隊是和車隊合作，因為車隊的車裝有GPS定位，方便記錄行車軌跡，另外北市府會提供口罩、消毒酒精、手套等，每出勤一次都會以酒精消毒；若司機因此被居家隔離或檢疫，14天的營損也將由北市府負擔。

黃珊珊表示，防疫計程車隊就是固定為北市府所用，聽衛生局的調配，只要接到有就醫需求，確定一定要去醫院，無法以通訊診療方式因應，就由衛生局來叫車，平時則不對外營業。