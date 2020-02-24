229壽星有福了 高雄多家餐飲推優惠

今年有4年一次的2月29日，針對4年才過一次的壽星，許多飯店、餐飲業推出2月29日受聲優惠，如國賓飯店出示證件用餐，壽星本人5折；蛋糕店艾樂比高雄店可用優惠價229元購買6吋法式草莓蛋糕，邁泉豬排套餐第2件半價。

邁泉豬排推出「終於等到你~229壽星大發」優惠活動，只要是2月29日的壽星，2月28日至3月1日兩人同行來店消費，出示身分證，選任一套餐即享第二件半價，但最多限折價一份套餐。

高雄國賓飯店則是2月29日當天，壽星出示證件用餐，壽星本人5折優惠。另3月2日到8日推出「寵愛女人周」，女生2人同行，享第2人38折優惠，但以13歲以上女生為限。