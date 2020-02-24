快訊

韓國提升至第三級警告 明起返國入境須居家檢疫14天

國內新冠肺炎又新增兩病例！案27太太和小兒子感染

聽新聞
test
0:00 / 0:00

229壽星有福了 高雄多家餐飲推優惠

聯合報 / 記者蔡孟妤/高雄即時報導
2月29日壽星可用229元優惠價，購買原價到900元的Aluvbe Cakery艾樂比6吋法式草莓蛋糕1個。圖／業者提供
2月29日壽星可用229元優惠價，購買原價到900元的Aluvbe Cakery艾樂比6吋法式草莓蛋糕1個。圖／業者提供

今年有4年一次的2月29日，針對4年才過一次的壽星，許多飯店、餐飲業推出2月29日受聲優惠，如國賓飯店出示證件用餐，壽星本人5折；蛋糕店艾樂比高雄店可用優惠價229元購買6吋法式草莓蛋糕，邁泉豬排套餐第2件半價。

邁泉豬排推出「終於等到你~229壽星大發」優惠活動，只要是2月29日的壽星，2月28日至3月1日兩人同行來店消費，出示身分證，選任一套餐即享第二件半價，但最多限折價一份套餐。

高雄國賓飯店則是2月29日當天，壽星出示證件用餐，壽星本人5折優惠。另3月2日到8日推出「寵愛女人周」，女生2人同行，享第2人38折優惠，但以13歲以上女生為限。

Aluvbe Cakery艾樂比高雄店也推出優惠，幫4年一遇生日的壽星過生日，2月29日的壽星，在粉絲頁線上私訊小編並出示生日證明，並預定2月29日當天取貨，即可用229元優惠價購買900元的6吋法式草莓蛋糕1個，限量29個，可在艾樂比高雄店或新光三越快閃店自取，限本人自取。

2月29日壽生到2月28日至3月1日兩人同行，到邁泉豬排消費，出示身分證，選任一套餐即享第二件半價。圖／業者提供
2月29日壽生到2月28日至3月1日兩人同行，到邁泉豬排消費，出示身分證，選任一套餐即享第二件半價。圖／業者提供

快閃

延伸閱讀

228出遊 到走馬瀨農場炮城攻略賽

請Q版土地公坐鎮 高雄鳥松大竹里彩繪牆成打卡熱點

高雄行動支付繳交停車費 6月底前9折

高雄飯店祭好康 推餐盒外送吸客

相關新聞

229壽星有福了 高雄多家餐飲推優惠

今年有4年一次的2月29日，針對4年才過一次的壽星，許多飯店、餐飲業推出2月29日受聲優惠，如國賓飯店出示證件用餐，壽星...

原計畫拆除 政大「化南新村」確定登錄為聚落建築群

台北市文資審議委員會今天通過國立政治大學化南新村文資價值審議案，確定登錄為「聚落建築群」，政治大學今天還進一步送審四維堂...

北市防疫小黃周三上路 初期2輛車待命

新冠肺炎持續延燒，北市擬成立防疫計程車隊，專門載送居家檢疫、居家隔離者到醫院就醫。北市府今下午召開疫情應變小組會議，會中...

影／長者請教怎洗手 柯文哲：我當醫生時都用刷的

台北市長柯文哲今天訪視興隆公宅老人日照中心與喜憨兒基金會文山工坊，了解社福機構防疫措施，並宣導正確防疫觀念，參觀時一位長...

中山橋修復再利用文資審議 有條件通過

北市文資審議委員會今天審查歷史建築中山橋修復再利用計畫，其中包含基隆河大佳段行水區重組、新生公園內重組，及原再春游泳池部...

板橋新海里民連署反設洗屍間 業者：只設辦公室

新北市板橋區新海里近百里民今天下午集結，邀市議員林國春勘查傳出要設洗屍間的工地，里長蔡慶發等人表示，舊的業者都要求遷離，...

北捷文湖線改內裝 座椅變多了

為紓解台北捷運文湖線尖峰時間搭乘人潮，提升乘客座椅舒適，北捷公司維修團隊規畫370型電聯車內部空間改裝工程，將列車內裝座椅改裝後，雙人座椅變成三人座椅，列車總座位數由76個增為84個，即日起上線營運，試辦六個月觀察乘客反應，再評估其他同型車是否跟進改裝。

舊宗社宅今動土 台北市預告年底前再開工8處

為達成居住正義，台北市推動只租不售的社會住宅，位於內湖區的舊宗社宅，今天舉行開工典禮，全案合計97戶，預計2023年5月...

台南托嬰中心傳不當照顧 黃偉哲：追究到底

台南市一家私人托嬰中心傳出兩名教保員涉嫌粗暴對待幼童，畫面被貼到社群網站後引起公憤。台南市長黃偉哲今天表示，涉案者有1人...

台南議長郭信良拚外交 美聯邦眾議員肯定

由台南市議長郭信良領軍的訪美團在繼佛羅里達州後轉往加州訪問，並與西柯汶納市歷史上首位華裔第一代移民擔任市長的吳桐淮見面，...

中油內湖成功路換管 今明兩白天改只封1車道避免塞車

中油公司位於北市內湖區成功路二段近南京東路六段路口的汽油管線，本月發生滲漏，15日搶修完成後，經北市要求後，21日晚上1...

北市1503防災士 培訓當防疫小蜜蜂

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市政府昨天針對社區防災士進行教育訓練，首批大約200名防災士參加，預計分4梯次，讓全台北市1503名防災士都接受防疫訓練，北市府副市長黃珊珊強調，這些防災士回到社區就是當「小蜜蜂」的角色，教導防疫，做到「發現、通報、行動、限制、撲滅」等5個動作。

熱門新聞

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

正隆竹北廠今起免費送消毒水 助居民環境消毒防疫

大甲媽遶境如期舉辦 民俗專家：別卸責給「神明保佑」

台南林初埤木棉花人潮現 業者推薦白河後壁不同風情

訂單滿手得限量！疫情刺激網購 2款彰化小吃銷售逆勢成長

超浪漫！澄清湖畔紅花風鈴木全面盛開

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。