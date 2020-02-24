新北板橋深丘福德宮 捐復康巴士為土地公祝壽

今天土地公生，號稱全台地價最高的深丘福德宮捐贈1輛高頂復康巴士給新北市政府，市長侯友宜率多名市府官員祝壽並代表受贈。侯友宜說，深丘福德宮不僅是市府守護神，而且廟方熱心公益、關懷弱勢，最近才捐200萬防疫基金和300個居家火災警報器，如今再以公益為土地公祝壽。

深丘福德宮名譽主任委員曾文振是前縣議員，他兒子是市議員曾煥嘉，今天兩父子和市議員葉元之、王淑慧、劉美芳、江怡臻及民政局長柯慶忠、社會局長張錦麗、板橋區長林耀長等人加捐贈儀式，廟方和信徒準備許多貢品拜拜，香火鼎盛。

主委兼板橋西安里長黃水盛和曾文振共同將復康巴士的鑰匙交給侯友宜，侯友宜回贈感謝獎牌和復康巴士模型車，並和所有委員合影。

侯友宜表示，深丘福德宮是板橋地區最知名的土地公，保佑家境平安，有求必應，他為土地公祝禱時也特別祈求保佑疫情趕快改善。他剛擔任副市長時，全市復康巴士不到100輛，如今連同這輛已有543輛，每輛復康巴士每月要6萬多元營運費，但為身障朋友和失能長輩，市府會好好運用。