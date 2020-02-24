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中山橋修復再利用文資審議 有條件通過

聯合報 / 記者翁浩然／台北即時報導
北市文資審議委員會今天審查歷史建築中山橋修復再利用計畫，其中包含基隆河大佳段行水區重組、新生公園內重組，及原再春游泳池部分重組、局部碑林等3保存方案。圖／文化局提供
北市文資審議委員會今天審查歷史建築中山橋修復再利用計畫，其中包含基隆河大佳段行水區重組、新生公園內重組，及原再春游泳池部分重組、局部碑林等3保存方案。圖／文化局提供

北市文資審議委員會今天審查歷史建築中山橋修復再利用計畫，其中包含基隆河大佳段行水區重組、新生公園內重組，及原再春游泳池部分重組、局部碑林等3保存方案，而碑林方案被委員認為因不符原先整座重組承諾應可刪除，全案最後有條件通過，委員會要求公園處、水利處補齊分析各方案可行性的意見資料；副市長蔡炳坤受訪則回應，市府將依照文資會決議辦理。

台北市中山橋（明治橋）1933年完工時是唯一的鋼筋混凝土構造拱橋，全長120公尺，橋上欄杆使用日本德川產花崗石砌成，兩側還有4盞青銅質橋燈，堪稱當時最典雅優美的橋梁；但於2002年因水利因素，於馬英九市府期間被拆成435塊，並公告整座橋將以原構件重組，異地重建方式保存，至今卻仍未實現。

日前也傳出重組3方案於市府內部討論時，台北市長柯文哲屬意碑林方案，但文化局則評估地點於劍潭遺址潛在範圍，加上無法完整重組，多數文資委員和民眾都反對而不建議，卻惹怒柯，讓柯不僅要水利處堅持行水區不能重組，也嗆文化局長蔡宗雄不做這麼就回去當公務員。

今天文資審議，基隆河大佳段行水區方案，水利處表達可行性低，因近年大台北地區防洪、水文條件及法令相較過去更為更嚴苛，重組於行水區可能增加溢堤風險，要考慮舊橋龐大量體對洪流的影響；新生公園方案則遭公園處指出「先前相關方案討論都沒參與」，認為綠地、地下管線將受影響。

文資委員則質疑沒市府單位反對的碑林方案不符原先整座重組承諾，會中還有居民、文史工作者發言表達反對，委員劉淑音更認為應可刪除該方案；而行水區方案，委員張崑振、黃俊銘則認為沒有基隆河大佳段受影響、洪流變化的評估數據等資料，「行水區不能蓋的理由薄弱」；另有委員認為新生公園方案，沒有估算重組前後綠地面積減少多少；委員李乾朗還嗆市府讓委員踩地雷，不可行的方案就別放在報告書中，「戲弄我們」。

文資委員會主席薛琴表示，文資會不是幫忙決定用哪個方案，而是評估方案有哪些不妥，3方案水利處、公園處等局處若反對任何方案，就該提出具體有說服力的數據資料，提出實際利害看法。

最後薛琴質疑該案市府只給同意或不同意的選擇，詢問文化局有無「有條件通過？」的選項；文化局副局長田瑋則回應該案報告做了快兩年，委員可提出須刪除、修正的意見，決定是否同意通過；全案表決後，出席委員12人共8人同意、4人不同意而通過。

北市文資審議委員會今天審查歷史建築中山橋修復再利用計畫，其中包含基隆河大佳段行水區重組、新生公園內重組，及原再春游泳池部分重組、局部碑林等3保存方案。記者翁浩然／攝影
北市文資審議委員會今天審查歷史建築中山橋修復再利用計畫，其中包含基隆河大佳段行水區重組、新生公園內重組，及原再春游泳池部分重組、局部碑林等3保存方案。記者翁浩然／攝影

文化局 基隆 北市

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