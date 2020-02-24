板橋新海里民連署反設洗屍間 業者：只設辦公室

新北市板橋區新海里近百里民今天下午集結，邀市議員林國春勘查傳出要設洗屍間的工地，里長蔡慶發等人表示，舊的業者都要求遷離，何況新設，還是洗屍間？市府表示當地屬住宅區，不可能同意設洗屍間。李姓業者則強調只是設辦公室，懷疑同業故意放話打擊。

「很明顯是同業放話打擊」，李姓業者說，他很清楚當地只能作為辦公室，怎麼可能花錢去挑戰不可能的事情？ 他認為是同業故意放話激起里民恐慌，排擠他進駐。

去年11月中，新海路431巷道內開始施作工程，內容包括設置大型電梯。里民得到「要設洗屍間」的消息，大感恐慌，籌組自救會並發動近800人連署反彈，向林國春等民代陳情，林國春今天下午邀市府城鄉局、殯葬處前往會勘。

林國春說，當地屬於住宅區，不能有任何殯葬設備和儀式，既有的殯葬業者無法驅離，但新設的絕不允許。他將和市府嚴格追蹤，了解後續情況。

蔡慶發說，住在殯葬園區旁已經很無奈，業者還一直進駐，里民都受不了，未來希望不但禁止新殯葬公司進駐，舊有的也希望遷離，還給居民好的生活品質。