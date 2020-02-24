快訊

嚴防疫情擴散！武漢急發新通告：出城解禁通告無效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

板橋新海里民連署反設洗屍間 業者：只設辦公室

聯合報 / 記者施鴻基／新北即時報導
新北市板橋區新海里民集結抗議新殯葬業者進駐，向市議員林國春陳情。記者施鴻基／攝影
新北市板橋區新海里民集結抗議新殯葬業者進駐，向市議員林國春陳情。記者施鴻基／攝影

新北市板橋區新海里近百里民今天下午集結，邀市議員林國春勘查傳出要設洗屍間的工地，里長蔡慶發等人表示，舊的業者都要求遷離，何況新設，還是洗屍間？市府表示當地屬住宅區，不可能同意設洗屍間。李姓業者則強調只是設辦公室，懷疑同業故意放話打擊。

「很明顯是同業放話打擊」，李姓業者說，他很清楚當地只能作為辦公室，怎麼可能花錢去挑戰不可能的事情？ 他認為是同業故意放話激起里民恐慌，排擠他進駐。

去年11月中，新海路431巷道內開始施作工程，內容包括設置大型電梯。里民得到「要設洗屍間」的消息，大感恐慌，籌組自救會並發動近800人連署反彈，向林國春等民代陳情，林國春今天下午邀市府城鄉局、殯葬處前往會勘。

林國春說，當地屬於住宅區，不能有任何殯葬設備和儀式，既有的殯葬業者無法驅離，但新設的絕不允許。他將和市府嚴格追蹤，了解後續情況。

蔡慶發說，住在殯葬園區旁已經很無奈，業者還一直進駐，里民都受不了，未來希望不但禁止新殯葬公司進駐，舊有的也希望遷離，還給居民好的生活品質。

里民群情激憤，他們說，當地只能設連絡處，但其實夜間常傳出辦儀式的聲響，還有莫名的臭味，「住在這裡真的很可憐」，要求政府輔導所有業者一律遷離。

新北市板橋區新海里民集結抗議新殯葬業者進駐。記者施鴻基／攝影
新北市板橋區新海里民集結抗議新殯葬業者進駐。記者施鴻基／攝影

林國春 自救會

延伸閱讀

戴口罩慈惠宮前發福卡 馬英九：越多人參選黨主席越好

二度對戰仍未把板橋扳回藍天 林國春：大家辛苦了

對手指權貴質疑存款低 張宏陸透露照顧母親11年花千萬

張善政拜廟為國家、軍人祈福 下周六擺脫黑暗邁向光明

相關新聞

板橋新海里民連署反設洗屍間 業者：只設辦公室

新北市板橋區新海里近百里民今天下午集結，邀市議員林國春勘查傳出要設洗屍間的工地，里長蔡慶發等人表示，舊的業者都要求遷離，...

中山橋修復再利用文資審議 有條件通過

北市文資審議委員會今天審查歷史建築中山橋修復再利用計畫，其中包含基隆河大佳段行水區重組、新生公園內重組，及原再春游泳池部...

北捷文湖線改內裝 座椅變多了

為紓解台北捷運文湖線尖峰時間搭乘人潮，提升乘客座椅舒適，北捷公司維修團隊規畫370型電聯車內部空間改裝工程，將列車內裝座椅改裝後，雙人座椅變成三人座椅，列車總座位數由76個增為84個，即日起上線營運，試辦六個月觀察乘客反應，再評估其他同型車是否跟進改裝。

舊宗社宅今動土 台北市預告年底前再開工8處

為達成居住正義，台北市推動只租不售的社會住宅，位於內湖區的舊宗社宅，今天舉行開工典禮，全案合計97戶，預計2023年5月...

台南托嬰中心傳不當照顧 黃偉哲：追究到底

台南市一家私人托嬰中心傳出兩名教保員涉嫌粗暴對待幼童，畫面被貼到社群網站後引起公憤。台南市長黃偉哲今天表示，涉案者有1人...

台南議長郭信良拚外交 美聯邦眾議員肯定

由台南市議長郭信良領軍的訪美團在繼佛羅里達州後轉往加州訪問，並與西柯汶納市歷史上首位華裔第一代移民擔任市長的吳桐淮見面，...

中油內湖成功路換管 今明兩白天改只封1車道避免塞車

中油公司位於北市內湖區成功路二段近南京東路六段路口的汽油管線，本月發生滲漏，15日搶修完成後，經北市要求後，21日晚上1...

北市1503防災士 培訓當防疫小蜜蜂

新冠肺炎疫情持續延燒，台北市政府昨天針對社區防災士進行教育訓練，首批大約200名防災士參加，預計分4梯次，讓全台北市1503名防災士都接受防疫訓練，北市府副市長黃珊珊強調，這些防災士回到社區就是當「小蜜蜂」的角色，教導防疫，做到「發現、通報、行動、限制、撲滅」等5個動作。

里長大小聲／解建成里內車位需求 黃信裕闢停車場

新北市汐止區建成里鄰近國泰醫院汐止分院及星光橋，當地還有多達13個管委會大樓社區，當地居民及看診、探診民眾有龐大停車需求。建成里長黃信裕有鑑於此，在發現建成路178巷一處公有土地長期遭人占用後，爭取活化公有地改造成停車場，新停車場將於3月1日開始收費。

新北水保列車 首站樹林

新北市山坡地約18萬公頃，占全市土地88%，過去民眾開挖整地等都要向市府申請或諮詢，如今市府規畫「水土保持服務列車」，到轄區各地巡迴駐點提供服務，減少民眾舟車勞頓，首站訂本月26日在樹林區公所。

新北幸福創貸 助「好食客」站穩

新北市針對新創業及創業未滿3年的微型企業推出「幸福創業微利貸款」，已有225位人獲益，如陳庭懿在三重打造早午餐店「好食客」，創業初期遇到設備效能故障，難以供應大量訂點，經營陷入危機，後來透過幸福創貸更換設備、定期推出特色餐點才逐漸站穩腳步。

新北「小農鮮舖」 肉攤年收破百萬

電子商務興起，不僅打擊傳統百貨業，連攤販都遭殃，新北攤販5年減少近4千攤，其中商品、服飾鞋類受打擊最嚴重，不過市府協助小農販賣蔬果成立小農鮮舖，意外扶助近1600攤設立，其中以生鮮肉攤獲利最好，最好的年收入可破百萬元，很多白領階級的年收入，可能還比不上他們。

熱門新聞

大甲媽遶境恐成防疫破口 台大醫：祈禱媽祖顯靈喊停

別急著寄物資！網友主動捐款助修玉里天主堂物資館

扣件園區恢復為農業區？高市都發局：依法、依中央規定

台南林初埤木棉花人潮現 業者推薦白河後壁不同風情

正隆竹北廠今起免費送消毒水 助居民環境消毒防疫

二階連署突破51萬份 罷韓團體拚邁進三階投票

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。