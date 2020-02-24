舊宗社宅今動土 台北市預告年底前再開工8處

為達成居住正義，台北市推動只租不售的社會住宅，位於內湖區的舊宗社宅，今天舉行開工典禮，全案合計97戶，預計2023年5月完工、同年12月入住；目前台北市仍有10餘處社宅，處於設計、招標階段，北市府預告，今天至少還有8處社宅開工。

根據北市府資料，座落內湖舊宗路及新湖二路口的舊宗社宅，基地面積約2731平方公尺，耗資5.3億元，預計興建地下3層、地上9層建物，全案合計97戶，分成一房型65戶、二房型24戶 、三房型8戶。

今天出席開工典禮的台北市長柯文哲致詞時，提到內湖交通壅塞問題，他表示，內湖不是交通問題，是都市計畫問題，每天15萬人上下班，長期的解決方案，就是蓋足夠數量社宅、捷運東環線，這就是大方向，內湖交通問題會陸續改善。

柯文哲也說，此刻開工的每一處社宅，都在下任市長任內完工，今年預計開工8至12處，等到捷運東環線蓋完，他看也要10年後，並引用前總統蔣經國的話「現在不做，以後就會後悔」。

目前內湖區總計3處社宅，包括瑞光、行善、舊宗社宅，合計1012戶，其中瑞光公宅最快今年底完工；台北市都發局補充，為照顧弱勢族群、在地居民等，每處社宅有不同比例保留戶，考量內湖交通問題，擬專案調整上述3處社宅的保留戶比例，但實際比例仍待討論，尚未出爐。

舊宗社宅具備多元空間，將設置學前教育設施、社會居住家園、社區廚房及都市花園設施等，提供良好的活動與交誼空間，且預計取得銀級智慧建築標章、銀級綠建築標章、無障礙住宅標章及耐震標章，提供優質居住環境。