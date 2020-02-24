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杜絕新冠肺炎災難財 北市揪15商家送辦

中央社 / 台北24日電

為防不肖業者藉冠肺肺炎疫情發災難財，台北市法務局今天說，2月擴大查察相關業者是否涉囤積防疫物資或哄抬價格，共15件違規，還有個人賣家網售高價口罩，均依法送辦裁處。

法務局今天發布新聞稿表示，台北市政府2月擴大查察北市藥局、藥妝店、網路平台是否涉嫌囤積醫療用口罩及酒精等防疫物資或哄抬價格，台北地檢署也透過查緝民生犯罪聯繫平台，整合轄內相關主管機關共同速查嚴辦違反防疫規定案件。

經法務局與法務部調查局等單位近日查察結果，涉嫌哄抬醫用口罩等徵用防疫物資價格計4件，已移送台北地檢署偵辦；涉嫌哄抬一般口罩及酒精等物品價格計5件，已移送公平交易委員會查處；店家不具藥商資格涉販售醫療用口罩或藥用酒精計6件，則移由台北市衛生局依違反藥事法裁處。

法務局指出，北投區一間百貨業者因不具藥商資格販售醫用口罩，衛生局已依違反藥事法開罰新台幣3萬元；另中山區一間五金行涉違規占用騎樓販售分裝酒精，占用騎樓部分由警方現場取締開罰，其餘涉及違反藥事法、菸酒管理法或商品標示法規定，則移由相關單位續處。

法務局說，醫用口罩屬醫療器材，濃度75%藥用酒精屬乙類成藥，民眾不得擅自販售，否則涉違反藥事法規定，若經查證屬實，最高罰款達新台幣200萬元。

此外，藥商（局）則須依規定向當地衛生局申請登記相關事項，才可於網路販售；另百貨店、雜貨店及餐旅服務商須經工商登記載明「乙類成藥零售業」才能販售乙類成藥，一般民眾不得擅自於網路或其他未經許可場所販售。

法務局提到，近日也查獲部分實體商家或個人賣家於網路（網購平台及臉書社團等）高價販售口罩及酒精等防疫物資，已涉嫌違反傳染病防治法、刑法、藥事法及公平交易法規定，均移送檢調單位或衛生主管機關、公平交易委員會偵辦或續處。

法務局表示，消保官已與臉書、蝦皮、露天、雅虎等網路平台業者開會，要求若發現有違法情事除立即下架外，並應將賣家資料及事證移送相關機關處理。

口罩 衛生局 酒精

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