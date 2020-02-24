台南托嬰中心傳不當照顧 黃偉哲：追究到底

台南市一家私人托嬰中心傳出兩名教保員涉嫌粗暴對待幼童，畫面被貼到社群網站後引起公憤。台南市長黃偉哲今天表示，涉案者有1人離職、1人暫時停職，市府會追究到底。

昨天開始有幾段影片在社群網站流傳，畫面中可見這名教保員疑發現坐在地墊上的男童把口罩脫掉，上前大動作拍打男童的手臂、手心，接著粗暴的把口罩戴回男童臉上。

還有其他影片拍到另一名保母把幼童從椅子上拉下，並疑似把幼童推倒；以及疑似拍打原本在搖床上的幼童，把幼童抱起時的動作也非常粗暴。不少網友留言表達憤怒，要求嚴懲。

黃偉哲上午接受媒體聯訪被問到此事表示，據了解其中1名保母已離職、另1人也不在這個位置上，但不能因為離職就放過。家長把孩子託付給托嬰中心，不能因為老師或教保員的粗暴動作而受到傷害，指示社會局追究到底。

台南市政府社會局指出，影片中的其中一名保母已於2月18日離職；另一名工作人員也被暫停幼兒照顧工作。社會局今天已逐一通知家長進行轉托媒合，並前往現場實際抽看監視影像，要求業者提供全部監視器畫面以釐清真相。

台南市家庭暴力暨性侵害防治中心指出，全案在2月14日獲報後已立即指派社工員進行調查，針對托嬰中心的照顧人員疑不當對待兒少行為，將提行政裁罰會議討論。若查證違法屬實，將依兒權法第49、97條裁處6萬元以上、60萬元以下罰鍰，並得公布姓名。