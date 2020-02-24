台南議長郭信良拚外交 美聯邦眾議員肯定

由台南市議長郭信良領軍的訪美團在繼佛羅里達州後轉往加州訪問，並與西柯汶納市歷史上首位華裔第一代移民擔任市長的吳桐淮見面，並獲聯邦眾議員趙美心賀狀肯定。

台南市議會訪問團此行獲駐洛杉磯台北經濟文化辦事處朱文祥處長設宴款待。訪團於晚宴中會見趙美心、吳桐淮，以及總統府國策顧問田詒鴻、聖蓋博市長廖欽和、約巴琳達市議員黃瑞雅、托倫斯市議員陳光豪、聖瑪利諾市議員黃文谷等傑出僑胞。

根據議會發布新聞稿，出身台南的吳桐淮提及2016年時曾提議與台南市結為姊妹市，可惜至今尚未成功。郭信良也表達將代為向市長黃偉哲反映；同時，台南市議會很樂意率先與西河汶納市議會、聖蓋博市議會結為姊妹會，作為彼此城市交流領頭羊。

郭信良也邀請吳桐淮來台南訪問獲吳當場允諾。吳桐淮說，與太太是在台南的南門教會完成終身大事，對於台南有深厚情感，希望儘速讓故鄉台南與西柯汶納市建立實質合作，共同抬升彼此國際地位。

眾議員趙美心認為，現在是台美關係最為友好的時刻，肯定郭信良此行訪美，為台美在經濟發展與文化交流上的提升帶來貢獻，並頒發賀狀感謝。

看到現場眾多傑出僑胞，立法委員陳亭妃表示，這次隨行美國訪問，無論在佛州還是加州都有多場與僑胞朋友面對面互動，深刻感受到僑胞的熱情以及傑出成就，因為有每一位僑胞的辛勤付出，讓世界各地的角落都充滿愛台灣的驕傲。

趙美心出生加州，為心理學博士，原在大學任教，代表民主黨當選為加州聯邦眾議員，為史上第一位華裔女性眾議員。西柯汶納市人口約12萬人，是洛杉磯縣中規模較大的城市，由於交通便利，擁有多個大型購物中心，可望成為聖谷東區經濟中心；聖蓋博市人口雖僅4萬左右，亞裔比例卻占6成，擁有優質的市政服務和發展專案。