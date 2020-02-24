中油內湖成功路換管 今明兩白天改只封1車道避免塞車

中油公司位於北市內湖區成功路二段近南京東路六段路口的汽油管線，本月發生滲漏，15日搶修完成後，經北市要求後，21日晚上10點啟動油管汰換作業，已開挖汰換100公尺管線，預計3月1日午夜24時前完工，期間成功路二段石潭路到安康路口區段封閉北向（往內湖）2車道、南向（往南港）調撥1車道；因應封路後今天（24日）逢上班首日、明天開學影響交通，北向車道白天改只封閉1車道。

北市產業發展局公用事業科長何明育指出，成功路二段為內湖往來南港間、高速公路交流要道，施工期間主要封閉成功路二段（安康路到石潭路區段）往北內側2線車道，並調撥往南內側1線車道供南往北車輛行駛。

封路期間僅24日到27日4天為上班日，產業局表示，因應24日是封路後首個上班日，加上25日又逢開學日，擔心民眾還沒適應、調整改道，避免對交通造成太大影響，24、25日白天將回填成功路北向最內車道開放通行，改維持往北3車道、往南2車道，減少交通衝擊。

至於26日、27日是否白天也只封閉1車道？產業局副局長王三中表示，回填1車道開放通行，勢必對工程進度造成一定影響，將視今明兩天交通狀況與工程進度，評估26日、27日白天封路形式是否也比照辦理。