新北燈會千人擲筊 優勝者連擲10聖筊現場驚呼連連

明天是民間相傳土地公聖誕，新北燈會今舉辦「千人擲筊大賽」暖壽，現場擠滿試手氣人潮，經2回合交戰，由連續擲得10個聖筊的王女士等前10名幸運兒獲得iPad Air等獎品，另外，明日還將舉辦「擲筊送烘爐地發財金」活動。

新北市民政局長柯慶忠表示，今年燈會適逢土地公聖誕，中和南山福德宮、板橋埔墘福德宮及三重同仁宮更首度攜手舉辦千人擲筊大賽及捐贈獎項，將土地公的福氣散播到各處。

擲筊大賽中，不少民眾帶著全家大小來挑戰，許多小朋友第一次體驗擲筊文化，就運氣超旺連得3聖筊進入複賽，也有人拿到筊杯口中唸唸有詞，盼土地公保佑，卻一筊就淘汰。

現場還有七俠五義「新北五鼠」擔任活動「關主」，並與參賽民眾互動搏感情，柯慶忠也裝扮成「包青天」率領王朝、馬漢為民眾打氣，讓許多玩過「新北五鼠小提燈」的大小朋友，紛紛搶著要拍照合影。

經二回合比賽下來，最後由連續擲10個聖筊的王女士得到冠軍，王女表示，平日有拜拜習慣，這次一路聖筊手氣超旺，也讓現場觀看民眾驚呼連連。

前10名優勝者獲得總價值10萬元的iPad Air、掃地機器人、40吋液晶電視等大獎，另外，每位參賽者均獲得新北特別版「包公小提燈」，前100名者再加送新北宗教文創品「獅子大開口」。