台灣燈會無人機被干擾摔48台 電訊監測車出動二台監控
台灣燈會今晚閉幕，昨晚安排800台無人機表演時，其中48台受不明訊號干擾墜落，台中市觀光旅遊局請電信警察隊今天到場協助監測並追查不明訊號；一名電信警察說，其實NCC國家通訊傳播委員會的電訊監測車，更可精確掌握測出不明訊號來源和位置，NCC今天下午已派出二輛電訊監測車抵達燈會現場，在附近偵測有無不明訊號。
台中市觀旅局昨晚緊急通知，7點10分無人機展演，因受到不明訊號干擾，造成展演前及展演期間表演飛行受到影響，導致48台無人機掉落，嚴重影響燈會遊客觀看權益及觀賞品質。
觀旅局說明，今晚是閉幕日，若天候條件許可，燈會后里森林園區將進行台灣規模最大的800台無人機展演，觀旅局將請電信警察協助，偵測干擾訊號，以維護燈會無人機展演品質。觀旅局呼籲民眾千萬不要以訊號任意干擾燈會，以免觸法。
一名電信警察表示，電信警察隊有獵狐槍可偵訊不明訊號，NCC的電訊監測車可更精確偵測到不明訊號來源和位置，以偵測設備和三角定位法，找出不明訊號的點，「真的很準」，這台電訊監測車，也曾派到國家考試現場，防止電子舞弊。
NCC今天傍晚已派二輛電訊監測車到達台灣燈會后里主燈的森林園區，目前仍在偵測中。
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