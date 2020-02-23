書法大師鄭錫亭 完成5000字草書字典
94歲的書法大師鄭錫亭將從2月26日起至3月6日在高師範大學藝文中心舉行「戲墨行草50載」書法展，展出歷年行書、草書作品44件，讓民眾徜徉在揮灑自如的行草世界中。
鍾情行、草書近半世紀的鄭錫亭，早年隨國軍來台，在部隊從事電信機械維修，40餘歲自軍旅退休後曾創業，遇國際石油危機遭客戶倒帳，即結束工廠營運，開始參與書法及國畫研習，不但平日勤練書法不輟，更有感於書法日漸式微，在年過90後花了兩年多時間，發願編彙目前市面上最完整的漢字草書字典，一共收錄約5000字，為了完成這部草書字典，他參考伏見沖所編草體字典，擴增篇幅，採行當代國語辭典，撿取最常用字作補充草體字，並借用古草體名家孫過庭的書譜及400年前王鐸「琅華館帖」部分作品驗證筆法之共脈延續性。
鄭錫亭表示，中華文化博大精深，尤其文字中有些字筆畫多，古人倡導草體以簡化暢快筆法，用以提高線條美感，增益藝術水平。鄭錫亭雖已屆耄耋，但耳聰目明、身強體健，爬樓梯、行走均活動自如，他透露長壽的最大秘訣是長年專心練書法，外界干擾不上身，也沒有無謂煩惱，每天心情愉快，根本忘記自己是將近百歲的人瑞了。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言