書法大師鄭錫亭 完成5000字草書字典

94歲的書法大師鄭錫亭將從2月26日起至3月6日在高師範大學藝文中心舉行「戲墨行草50載」書法展，展出歷年行書、草書作品44件，讓民眾徜徉在揮灑自如的行草世界中。

鍾情行、草書近半世紀的鄭錫亭，早年隨國軍來台，在部隊從事電信機械維修，40餘歲自軍旅退休後曾創業，遇國際石油危機遭客戶倒帳，即結束工廠營運，開始參與書法及國畫研習，不但平日勤練書法不輟，更有感於書法日漸式微，在年過90後花了兩年多時間，發願編彙目前市面上最完整的漢字草書字典，一共收錄約5000字，為了完成這部草書字典，他參考伏見沖所編草體字典，擴增篇幅，採行當代國語辭典，撿取最常用字作補充草體字，並借用古草體名家孫過庭的書譜及400年前王鐸「琅華館帖」部分作品驗證筆法之共脈延續性。