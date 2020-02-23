新北水土保持服務列車巡迴駐點 不去市府也能諮詢洽公
為加強山坡地保育利用管理，新北市農業局推出「水土保持服務列車」至各轄區巡迴駐點，減少民眾舟車勞頓及往返洽公時間，並針對重大違規案件定期巡查，守護新北市山坡地。
新北市幅員廣闊，山坡地就占88%，約18萬公頃，依水土保持相關法令規定，民眾在山坡地開挖整地錢，須先擬具水土保持申請書件送主管機關審核。
從2017年起，農業局為輔導民眾了解申請程序及應檢附書圖文件等，在每周一、四上午9時至12時，於新北市農業局服務台提供免費諮詢服務。
為貫徹簡政便民、行動治理的理念，更透過「水土保持服務列車」計畫，由水土保持專業技師主動在每月第2周及第4周禮拜三，以巡迴駐點方式至新北各轄區為民服務。
駐點現場的早上10時至12時，會提供水保相關法令及申請程序諮詢、政令宣導、水保相關申請書件填寫指導、協助查詢山坡地資訊、補開繳費單據、公文代為掛件等服務。
下午1時至4時則有技師現場輔導，直接會勘指導方式，解決民眾水保處理維護的問題，節省公文往來時間，巡迴首站將於2月26日在樹林區公所登場，歡迎民眾前往諮詢。
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