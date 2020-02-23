25日開學避免交通卡卡 北市交大增派疏導崗位

25日就要開學，台北市交通警察大隊今天表示，考量往年開學日交通狀況，當天上午7點30分前後，是接送學童最密集時段，學校附近人、車潮增加，為避免造成交通衝擊，已要求各分局就轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口，規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，

交大指出，當天共計增派交通疏導崗位105處，動用警力115名、義交5名，維護學校周邊道路交通秩序與學童上、下學安全，並呼籲，家長如需駕駛車輛接送學童，可提早出門，以免人車擁擠耽誤時間。

交大提醒，家長如需停放車輛陪伴學童進入校園，應尋找合法停車空間，切勿違規停車或並排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，員警也會將加強驅離、取締校園周邊違規停車，維護學校周邊交通秩序及學童上、下學安全。