聽新聞
test
0:00 / 0:00
25日開學避免交通卡卡 北市交大增派疏導崗位
25日就要開學，台北市交通警察大隊今天表示，考量往年開學日交通狀況，當天上午7點30分前後，是接送學童最密集時段，學校附近人、車潮增加，為避免造成交通衝擊，已要求各分局就轄內中、小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口，規劃交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及取締違規停車，
交大指出，當天共計增派交通疏導崗位105處，動用警力115名、義交5名，維護學校周邊道路交通秩序與學童上、下學安全，並呼籲，家長如需駕駛車輛接送學童，可提早出門，以免人車擁擠耽誤時間。
交大提醒，家長如需停放車輛陪伴學童進入校園，應尋找合法停車空間，切勿違規停車或並排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞，員警也會將加強驅離、取締校園周邊違規停車，維護學校周邊交通秩序及學童上、下學安全。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言