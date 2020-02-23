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影／公仔擠眉弄眼好活 她巧手捏人形日韓認證

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影

基隆社區大學人型公仔黏土老師劉鳳珠，30多年來創作數千作品，全部收藏在工作坊，有如一個小型的公仔博物館，不管是傳統中國人物十八羅漢、濟公、西遊記，還是日韓公仔、卡通人物等都維妙維肖，活靈活現。 他還出國拿到日本、韓國捏塑證照，可說是人型公仔黏土達人。

「表情一定要生動，讓人看得出喜怒哀樂！」她的工具很簡單，只有一把剪刀、一把刀子及一根塑膠棒。在她巧手之下，不管是何仙姑還是李鐵拐，都飄飄欲仙又逗趣。尤其Q版的媽祖紅紅的腮幫子及眼睛，更傳神。

劉鳳珠的作品多樣，很能吸引人，有台灣傳統人物、廟會的風情，還融入日本人形雕塑、韓國捏塑的風格，經常受邀展出。因她有美術底子，各種人物、造型都信手拈來。非洲人像、中國古典造型人物，風格迥異的作品在她的工作坊都展現生命力。

她在繪畫、黏土擁有多年實務經驗，除了指導學生專業有系統的繪畫課程外，致力黏土人形創作教學，學生以興趣為主而學習，或想準備各級術科考試以及各種專業證書課程，她都可幫忙訓練第二專長。

她說，最難的就屬濟公，因為表情最豐富，還有十八羅漢。各種喜怒哀樂表情都有，有擠眉弄眼，有面無表情，有著人生百態。

劉鳳珠小時候在桃園鄉下長大，田間泥土是她的玩伴，廟會活動是她的最愛，尤其歌仔戲多變的人物角色讓她著迷。

會走上美術這條路是因為老師的一句話，她說，國中有一次美術老師當著全班的面，稱讚她的作品畫得真的不錯，這句話讓她高興1整年，高中毅然決然選了美工科。不過由於材料、畫材等花費實在太高，家境付不起，她靠靠半工半讀完成學業及夢想。

劉鳳珠畢業後就在鶯歌當珠寶、飾物珠寶設計師，後來還從商開過冰果店賣熱食、冷飲，但嫁到基隆後換開服飾店，每天搭配衣架模特兒的的服飾也充實她的美學訓練。一路不斷學習，但真正改變她的，是有一次在台北看到老師傅做的黏土，塑形很快又很快乾，可以千變萬化，尤其看到小叮噹真的是好巧又可愛，讓她決定改走黏土塑形這條路。沒想到，這一走就快走了30年，作品多樣化。

劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
劉鳳珠巧手讓公仔活靈活現，展現傳統人物、卡通融入日、韓風。記者游明煌／攝影
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