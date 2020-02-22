新北校園內公托中心 防疫停課依國中小學標準

因應武漢肺炎疫情升溫，新北市34所位於學校內的公共托育中心，停班、停課標準將比照國中小學的標準，以提高防疫規格。至於社區的公托與私托停課標準，將等待衛生福利部公布。

新北市府社會局兒童托育科長林秀穗今天晚間告訴中央社記者，中央已宣布高中、國中小學，因應疫情的停班停課標準為，1人確診停班、2人確診全校停課。

林秀穗說，新北市共有245家公私立兒童托育機構，其中，72所公共托育中心裡有34家公托是附設在國中、小校園內。

她說，校園內的公托雖然出入動線獨立，但因應校園整體防疫，社會局經研議評估，停托標準將比照國中、小學，並依規定量測體溫、防範疫情感染。

林秀穗表示，社會局決定依最高標準防疫，全市所有位於校園內公托將比照國中小學停班、停課標準，且確診人數相互與學校人數併入整體計算，也就是不管是學校學生，或公托兒童有確診案例，相關停班、停課標準，以學校為單位計算。

她說，至於其他社區型態的公托與私立托育中心，停班與停止收托標準將等待中央制訂。