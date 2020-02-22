侯友宜：防疫超前部署 2倍人力物資備戰

新北市長侯友宜今天強調，武漢肺炎疫情持續升溫，須提高防疫層級，以視同社區感染的方式超前部署。市府以2倍的人力與物資，提升安全庫存量，醫院也盤點可運用病床全力備戰。

新北市府今天召開武漢肺炎防疫精進會議，侯友宜在會中說，不管中央目前是幾級開設，新北市已召開13次應變會議，都是以一級開設的態度作戰。

侯友宜在會中說，針對沒有旅遊史也無接觸史的確診病例，到底是如何染病，中央仍在調查中；疫情升溫必須禦敵從嚴、超前部署，不管是否社區感染都要以此目標防禦，作戰規格必須提升，並彈性改變現有防疫策略。

市府說，學校即將開學，清明節也將屆，居家檢疫量日漸增多，因應未來可能發生的社區感染，不管是醫院、行政單位、校園防疫，已經盤點並動員2倍的人力與戰備物資，超前部署備戰。

市府教育局今天表示，開學在即，各校積極進行防疫演練及整備額溫槍、消毒水、酒精、口罩等防疫物資。中央配發及新北市緊急採購的防疫物資，上星期已第一階段配發，目前足夠讓各校能安心面對開學後防疫。

教育局表示，督導確認學校演練細節，包括正確執行入校測量體溫、隔離規劃、體溫異常處理、洗手教育、入班注意事項，及午餐防疫等重點，各校務必以嚴謹的心態，超前做好各項防疫應對及準備。

衛生局下午告訴中央社，無論是行政單位與醫院防疫物資，都有一個月的安全庫存量。各醫院並整備和盤點人力、物力、病床、感染科專科醫師及感染控制，是超前部署的具體作為。

衛生局說，急救責任醫院的隔離病床將隨時因應疫情發展彈性盤點。

針對醫院住院病患及院內醫療人員，有肺炎或發燒，或呼吸道症狀群聚現象、發燒或呼吸道感染且具國際旅遊史或接觸史，醫師高度懷疑者進行採檢，在醫院與社區部署嚴密的監測網。