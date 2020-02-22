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2確診案例停課 學校、公托合併計算

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
因應新冠肺炎疫情，新北社會局兒童托育科長林秀穗說，不論國中小或是公托，出現1案例就停班、2案例就全校停課，新北以場域作為認定，案例是合併計算。記者王敏旭／攝影
因應新冠肺炎疫情，新北社會局兒童托育科長林秀穗說，不論國中小或是公托，出現1案例就停班、2案例就全校停課，新北以場域作為認定，案例是合併計算。記者王敏旭／攝影

新北市目前有72家公共托育中心，由於其中34家服設在校園裡面，因應新冠肺炎疫情，新北社會局兒童托育科長林秀穗說，不論國中小或是公托，出現1案例就停班、2案例就全校停課，新北以場域作為認定，案例是合併計算。

林秀穗表示，新北公共托育中心多間是使用校園空間，日前教育部宣布，校園出現1案例就停班、2案例就全校停課，新北社會局與教育局討論後，決議案例以合併計算，只要案例合計達2例，就宣布學校、公托均停課。

另外公托非設立在校園內，若出現案例時該如何停班？林秀穗說，目前衛福部還在討論停班標準，不過建議中央，公托、私托範圍不像校園寬廣，盼只要有1案例就宣佈停班，但還在等中央做決議。

若公托、私托等托育中心若出現案例停課時，托育需求該如何解決，林秀穗表示，若因新冠肺炎疫情導致停課後，其他機構也不願意收托因疫情停班的幼童，因此幼童的照顧必須由家長來負擔。

新北公托也都設有親子館，因為疫情原延至2月25日開放，社會局指出，有家長建議親子館不應該開放，並且詢問是否能將課程活動延後，因此目前暫時決定親子館停關時間延至3月31日，再視疫情狀況決定後續開放時間。

因應新冠肺炎疫情，新北社會局兒童托育科長林秀穗說，不論國中小或是公托，出現1案例就停班、2案例就全校停課，新北以場域作為認定，案例是合併計算。記者王敏旭／攝影
因應新冠肺炎疫情，新北社會局兒童托育科長林秀穗說，不論國中小或是公托，出現1案例就停班、2案例就全校停課，新北以場域作為認定，案例是合併計算。記者王敏旭／攝影

疫情 托育

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