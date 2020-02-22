新北果菜公司推農產品實名制 抓農藥殘留漏洞

為確保民眾蔬果食品安全，新北果菜公司在2月15日開始推動農產品實名制，以利農藥殘留檢驗不合格的農產品能快速追溯源頭，新北果菜公司總經理江惠貞表示，「實名制就是給蔬菜身分證」，只要農民有一項蔬菜農藥超標，就會延後拍賣或是不讓進場拍賣。

江惠貞指出，板橋及三重果菜批發市場每日對進場蔬果抽樣檢驗農藥殘留，並在拍賣前完成檢驗作業，防止農藥殘留檢驗不合格之蔬果流入市面，但過去以來，通常一位農民供應的蔬菜有很多種，即使其中一樣蔬菜超標進行銷毀或停止供應，還是能以其他代號，讓蔬菜鑽漏洞進入市場。

「這個像是在抓漏，給蔬菜身分證」，江惠貞說，為了強化把關機制，新北果菜公司從15日推動農產品實名制，無需依靠農產品編號查詢供應單位，可以直接聯繫到生產者，如果蔬果有狀況時也能及時通知農民。

江惠貞表示，目前新北已執行一個星期，台北也在推動，雙北會在7日1日正式起跑、全面推動此機制，當天會舉辦啟動儀式，雙北市長都會出席。第一批以洋香瓜、彩椒、牛番茄、小白菜及地瓜等10個品項蔬果成功轉以實名制拍賣，希望限期逐步推動，以確保消費者食安。

目前每2個星期會進行一次修正檢討，且每兩周增加10種蔬菜進行實名制，也會要求農會、產銷班、合作社等單位協助提供小代號名冊，雙北都會蒐集，到了七月就會掌握近9成的資料。