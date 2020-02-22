新冠肺炎防疫 侯友宜呼籲防範醫院內感染
新北市長侯友宜今天與17家武漢肺炎急救責任醫院院長會談，感謝第一線醫護人員在防疫過程辛勞，也提醒醫院防範院內感染，並再次呼籲中央提升防疫層級超前部署，對抗病毒。
新北市府指出，今天在市府舉行不公開的新型冠狀病毒肺炎（武漢肺炎）防疫精進會議，邀全市17家急救責任醫院及多名感染控制專家代表與會。台北區傳染病防治醫療網副指揮官璩大成等人都出席會議，提出因應之道。
台灣感染症醫學會理事長黃立民肯定市府以「當作社區感染」的目標，展開超前部署防疫作為。他說，防疫期間未染武漢肺炎的輕症疾病或隔離者，不需親自去醫院，可以遠距離醫療。
黃立民建議，除接觸史、旅遊史、居家隔離、居家檢疫個案外，其他不明原因肺炎或有任何群聚現象，及醫護人員罹患肺炎都要篩檢，甚至加設社區檢疫站，以掌握社區可能的不明原因個案。
市長侯友宜表示，疫情持續升溫，必須提高防疫層級與規格，以視同社區感染的方式，改變策略超前部署，市府以一級開設方式全力備戰，採全面性、彈性且高效率的做法遏止疫情惡化。
侯友宜說，全力配合中央的社區監測方案，並呼籲醫院特別留意防範院內感染。他說，第一線辛苦的醫護「防疫戰士」要注意健康，切實遵守院內感染管制措施，避免發生意外，市府做所有醫院最有力後盾。
新北市府衛生局表示，武漢肺炎應變醫院及9家隔離指定醫院，收治總床數目前為475床，未來還會再持續增加。配合中央啟動「加強社區監測方案」，落實「加強院內監測方案」，以保護醫病人員健康。
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