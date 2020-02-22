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推廣食農教育、有機農法 陳忠慶獲選百大青農

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北金山青農陳忠慶以有機農法種植甘藷，並推廣食農教育，透過農村深度旅行與農事體驗，讓更多人認識農業與環境。圖／新北市農業局提供
新北金山青農陳忠慶以有機農法種植甘藷，並推廣食農教育，透過農村深度旅行與農事體驗，讓更多人認識農業與環境。圖／新北市農業局提供

新北金山青農陳忠慶以有機農法種植甘藷，並推廣食農教育，透過農村深度旅行與農事體驗，讓更多人認識農業與環境，經過多年努力，打響自家品牌「陳家農舍」，去年獲選為行政院農委會百大青農之一。

「陳家農舍」位在金山區六股里，金山因為有肥沃的火山土、排水良好等獨特的地理條件，種植出的甘藷特別鬆綿香軟，鑑於食安問題頻傳，陳忠慶更採用有機自然農法，生長出來的甘藷更為香甜，連皮都能食用，獲得眾多消費者喜愛。

陳忠慶從小在鄉村田野長大，畢業後曾任上市櫃電子公司工程師、金融業襄理，隨著家中長輩年紀日漸增大與對食安風暴的警覺，讓他體悟應該讓食物回歸自然本質，不該危害人類健康與生態，因此決定返鄉務農，承接爺爺位於金山的土地，以有機方式種出最安全、安心的甘藷及作物提供給消費者。

陳忠慶表示，未來將擴大種植面積及引入智慧化農機，以節省人力成本，並研發地瓜圓、地瓜酥片等加工產品，拓展上架通路，並積極發展食農教育，開設DIY系列課程，將格外品製作地瓜QQ球，讓民眾實際參與食品製作，了解平常所吃的食物是如何從產地到餐桌，更推廣惜食惜福理念。

陳忠慶將格外品製作地瓜QQ球，讓民眾實際參與食品製作，了解平常所吃的食物是如何從產地到餐桌，更推廣惜食惜福理念。圖／新北市農業局提供
陳忠慶將格外品製作地瓜QQ球，讓民眾實際參與食品製作，了解平常所吃的食物是如何從產地到餐桌，更推廣惜食惜福理念。圖／新北市農業局提供

金山 食農教育 青農

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