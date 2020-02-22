創業資金都裝潢用 缺資金政府可協助

新北三重的早午餐店「好食客」是由陳庭懿所打造，創業初期把資金投入裝潢、買新設備，後來遇到設備效能故障，難以供應大量的訂單，後來透過新北幸福創貸計畫，更換設備、定期推出特色餐點，盼吸引更多顧客上門。

陳庭懿所就學階段是念電子科，18歲開始就在人力派遣、唱片公司、舞台幕後工作來貼補家用，2016年接觸到連鎖早午餐店，並擔任3年的店經理，累積廠商人脈、瞭解經營店面要訣。

擔任早午餐的店經理期間，陳庭懿對於研發、製作餐點有興趣，決定建立自己的早午餐品牌「好食客」，創業初期的招牌帕尼尼吐司、熱壓吐司、義大利麵、格子可頌都是熱門必點，且店內環境舒適又明亮，吸引不少顧客上門。

陳庭懿說，餐點都是現點現做，食材也都是親自挑選，開幕營業後也增加晚間6點到8點時間，另外也配合社群、外送平台、團購網提高曝光度，同時定期舉辦優惠活動，營業收入也逐漸成長。

不過後來遭遇設備效能不足、故障，但創業資金早就投入裝潢及購買新設備，而無法改善，後來透過新北勞工局的幸福創貸計畫，提供40萬貸款資金挹注，汰換故障的冰箱、咖啡機，增購鬆餅機、吐司機，顧問也協助輔導。