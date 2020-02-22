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疫情影響私家車流增？ 新北交通局：不太影響

聯合報 / 記者魏翊庭／新北即時報導
受到新冠肺炎疫情影響，有民眾怕搭大眾運輸。新北市交通管制工程科長陳建成說，根據新北市交控中心，目前私家車流沒有明顯增加。圖／新北市交通局提供
受到新冠肺炎疫情影響，有民眾怕搭大眾運輸。新北市交通管制工程科長陳建成說，根據新北市交控中心，目前私家車流沒有明顯增加。圖／新北市交通局提供

受到新冠肺炎疫情影響，有民眾怕搭大眾運輸。新北市長侯友宜日前視察環狀線時，表示北捷整體運量減少2成，新北市交通管制工程科長陳建成說，根據新北市交控中心，目前私家車流沒有明顯增加。新北市運輸管理科長林詩欽說，新北的公車業者反映，目前可能因疫情及寒假延長影響，公車運量少2到3成。

侯友宜日前提出，因應捷運搭乘人次減少，要交通局評估公車路線如何調整因應？運管科表示，可能因疫情及寒假延長的關係，學生還沒回流，公車業者的載客量也少2到3成，因此目前沒有新增班次規畫，不過會持續觀察。

新北市交通局長鍾鳴時表示，疫情是否有影響到私家車流增加「還要從開學後觀察」，畢竟開學後才是最常規的狀況。他說，目前寒假延長期間，流量較過去寒假車只有很微幅的增加。

鍾鳴時舉例，像台64新店往板橋方向，在正常開學後上下班尖峰時間，過中和大轉彎的地方就會開始壅塞，但目前還相差2、3公里。

鍾鳴時說，國高中學生族群搭乘大眾運輸運量大，開學後應該會帶回流量。他表示，目前按照中央疫情指揮中心是零星社區感染，疫情不屬緊急，不過民眾可能還是「怕怕的」，公共運輸也要讓民眾有信心，現在居家隔離及居家檢疫都不能搭乘，且出車前都消毒確保環境安全。

此外，交工科表示，公車業者也反映，觀光行路線搭乘確實減少，不排除大眾捷運下降的量，除了寒假延長學生還沒開學外，也包含疫情造成的觀光下降因素。

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