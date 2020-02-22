新北燈會逗陣幫慶土地公聖誕 千人擲筊明日開賽

2020新年燈會開幕至今，適逢土地公聖誕將近，新北市民政局將於2月23日舉辦「千人擲筊大賽」，邀請民眾一起來幫土地公過生日，並與主燈「新北十景」烘爐地土地公相呼應。連續擲得最高聖筊前10名者，有機會獲得iPad Air、wifi掃地機器人等大獎。

民政局長柯慶忠表示，新北燈會每日均吸引滿滿賞燈人潮，周末還有表演，除了安排蘋果兒童劇團及樂園之夜外，適逢土地公聖誕將至，將於明日舉辦「千人擲筊大賽」。

「千人擲筊大賽」初賽有千人海選，前100名連續擲出3個聖筊，並取得「新北五鼠」「通關令箭」者，可進入第二階段百人決選賽。

之後會以連續聖筊數目排列名次，前10名可得板橋埔墘福德宮、中和南山福德宮、三重同仁宮贊助總價10萬元的iPad Air、wifi掃地機器人、無限吸塵器、40吋LED液晶電視等大獎。

沒進前100名的參賽者，也能獲贈新北特別版「包公小提燈」，入園前100名者還可得新北宗教文創品「獅子大開口」，另外，2月24日還有「擲筊送烘爐地發財金」活動。