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活化汐止崇德國小千坪土地 賴品妤爭取停車場及演藝廳
新北市汐止崇德國小旁一處農委會的動植物檢疫站，占地1000多坪，卻因長期荒廢成為當地環境隱憂，當地民眾盼能將土地打造為停車場及演藝廳，立委賴品妤及議員張錦豪日前也前往勘查，希望地方、中央共同努力。
張錦豪表示，崇德國小旁的動植物檢疫站土地，在學生家長會及校方爭取26年之下，農委會動植物檢疫局，終於在去年將土地撥交給學校做為第二校區來使用。
由於該土地占地1000多坪，該如何活化、利用還需研議，但目前第二校區有4個規畫，包含家長接送區、多功能演藝廳、地下停車場、土地綠化等。
張錦豪指出，家長接送區將為人車分道，從茄苳路進去、招商街出來，讓學童有安全上下客環境，並讓交通動線更加順暢。
興建多功能演藝廳讓汐止在地有個表演舞台，讓學童有更好的舞台發揮，且此演藝廳盼不只供學校使用，也能讓文化界、教育界共同使用，但因經費龐大，希望中央能夠支持。
賴品妤則表示，學校希望能妥善利用該國有土地，但因經費及其他困難，需要中央及地方一起配合，該土地光整地就要龐大費用，後續規畫也須各單位溝通。
但這是她第一次以立委身分進行會勘，將努力突破難關，看後續如何規畫、協調，會在中央協助幫忙。
張錦豪說，目前該地還有蚊蟲、野狗及治安問題，盼先拆遷做環境初步整理，之後再規畫設計第二校區的配置。
礙於經費問題，希望可以先設立家長接送區，之後再協調新北市教育局於今年暑假拆除地上物，以便後續土地規畫利用。
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