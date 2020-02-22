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洪福銓堅持有機農法營造友善環境 還能看到螢火蟲
新北市林口菜農洪福銓原本從事建築業，因認識住家附近的農友，開始認識有機農業，3年前返鄉從農，開始經營「米力農場」，洪福銓強調用有機栽培，並以天然山泉水種植蔬菜，還在農場旁的生態池養魚，確保水源品質，營造生態友善環境，還能在農場看到螢火蟲。
林福銓表示，起初因附近的有機農友欲承租他老家土地擴大農場規模，因而認識有機農業，結束建築業工作後，他返鄉跟有機農友交流，將栽培模式轉為有機栽培，取得有機驗證，並以兒子名字來命名農場，將「米力農場」視為第二個兒子來照顧。
洪福銓表示，當年回到老家從農，一開始對繁重的農活相當不適應，尤其在炎熱的夏天，高溫加悶熱的溫室，讓人1秒都待不住，但慢慢透過經驗的累積及心態的調適，也因自己對友善環境的堅持，農場也開始出現螢火蟲、鳥類及蝶類，生態非常豐富。
洪福銓除了使用山泉水灌溉蔬菜，建造生態池養魚確保水質，還有飼養工作雞負責到溫室清除殘菜、啄食害蟲，米力農場目前以栽培蔬菜為主，約0.5公頃，每個月可生產約3000台斤的蔬菜，除了供應鄰近國小營養午餐外，在林口區全聯民有門市及泰山傳統市場都有上架販售，同時農場也提供網路宅配的服務。
農業局長李玟表示，有機農業的從無到有是推廣中最困難的過程，農業局尋找有意願從事有機農業的農友，協助媒合輔導驗證，並提供資材、生產設施等補助，希望落實環境生態永續發展。
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