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汐止國泰醫院新闢汽車停車場 3月1日前免費停車

聯合報 / 記者胡瑞玲／新北即時報導
星光橋南側平面停車場採用車牌辨識及完善監視系統。記者胡瑞玲／攝影
星光橋南側平面停車場採用車牌辨識及完善監視系統。記者胡瑞玲／攝影

新北市汐止區建成路178巷一處公有土地長期遭人占用，由於該處鄰近汐止國泰醫院及星光橋，停車需求極高，在議員及里長等爭取下，新北市交通局將該處開闢為停車場，試營運期間反應良好，預計3月1日開始收費。

汐止建成里長黃信裕表示，在國泰醫院汐止分院旁建成路178巷底的公有土地，長期遭到占用，不但不能善用該處土地，還造成環境髒亂。

為此，他與議員不斷要求改善，考量到該公有土地周圍均為住宅區及醫院，民眾停車需求極高、車流量大、鄰近道路幅度有限，路邊停車格畫設不易。

經過國產署排除占用後，交通局將此土地闢建為星光橋南側平面停車場，不僅提供74個汽車停車位外，還採用車牌辨識及監視系統，大幅舒緩當地停車需求。

黃信裕表示，星光橋南側平面停車場自今年1月1日起試營運，截至目前為止民眾反應熱烈，預計3月1日起開始收費，汽車臨停每小時20元、月租2500元。

星光橋南側平面停車場將於3月1日起開始收費。記者胡瑞玲／攝影
星光橋南側平面停車場將於3月1日起開始收費。記者胡瑞玲／攝影

汐止 停車場

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