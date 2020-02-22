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北海岸老梅綠石槽「綠」四分之一 沙灘變很乾淨

聯合報 / 記者游明煌/基隆即時報導
老梅綠石槽綠四分之一，全部綠油油一片還要再等等。圖／北觀粉絲團-幸福北海岸提供
老梅綠石槽綠四分之一，全部綠油油一片還要再等等。圖／北觀粉絲團-幸福北海岸提供

北海岸石門老梅綠石槽」最近已經開始綠了，「北觀粉絲團-幸福北海岸」觀察記錄發現已覆蓋率已有25%。北觀處表示，目前覆蓋率約四分之一，但已有部分已綠油油了，要全部綠等再等等，綠石槽沙灘也都很乾淨，已有不少民眾來搶看季節限定的美景。

「北觀粉絲團-幸福北海岸」2月15日觀察時覆蓋率20%，到21日不到1周的時間，綠石槽覆蓋率已有25%，以往3月才開始轉綠的情況，今年似乎比較早綠了，遊客可以提前看到綠石槽美景，近日已吸引不少人拍照了。北觀處也加強海漂垃圾清潔維護工作。

粉絲團小編提醒民眾，石槽是綠色的石蓴、海髮絲等海藻生長所造成的天然景緻，請不要踩踏破壞生長唷。想來老梅欣賞綠石槽可以透過大眾運輸工具。可在淡水捷運站→搭乘淡水或基隆客運→老梅站下車→下車後直行過老梅社區即可到達；也可搭高鐵或台鐵至台北站下→轉搭捷運至淡水站下車→轉搭台灣好行-皇冠北海岸線至「富貴角燈塔(老梅綠石槽)」站下。北觀粉絲團-幸福北海岸會持續記錄綠石槽覆蓋率，遊客可多加參考。

北觀處表示，位北海岸石門區老梅里的綠石槽海岸，是「潮溝」或「海蝕溝」，這些排列整齊的石槽，是由於大屯火山爆發後，遺留海岸邊的火山礁岩，在波浪長期的沖刷下，質地鬆軟的部分被侵蝕，留下較堅硬的部分而形成溝槽。拍攝角度不同，可看到不同程度的「綠」，漲退潮也有影響，有多有少，要全部綠油油可能要等到3到5月。

北觀處說，每年冬季東北季風盛行時，浪花滋潤了石槽的岩面，開始滋生「石蓴」、「裂片石蓴」和「扁石髮」等綠色的海藻，等到4月東北季風漸歇，石槽就長滿了一大片綠色的海藻，5月後海藻就會在夏日陽光的曝曬下而消失，這段短暫而美麗「季節限定」，經常吸引來自全地的專業攝影師及遊客捕捉美景，也有很多人拍攝婚紗照。

北觀處副處長金玉珍提醒民眾，綠石槽如果被遊客踩踏會影響綠石槽健康生長，希望遊客能留在沙灘上觀賞就好，不要踩到綠石槽的範圍，尤其綠石槽上方相當滑溜危險，踩踏上方萬一滑倒受傷，就得不償失。另建議民眾可先上氣象局網站查詢每日石門地區的乾潮時間，才不致因海水漲潮淹沒石槽，而無法捕捉綠色海岸的美景。

綠石槽沙灘也都很乾淨，已有不少民眾來搶看季節限定的美景。圖／北觀處提供
綠石槽沙灘也都很乾淨，已有不少民眾來搶看季節限定的美景。圖／北觀處提供
綠石槽沙灘也都很乾淨，已有不少民眾來搶看季節限定的美景。圖／北觀處提供
綠石槽沙灘也都很乾淨，已有不少民眾來搶看季節限定的美景。圖／北觀處提供
老梅綠石槽綠四分之一，全部綠油油一片還要再等等。圖／北觀粉絲團-幸福北海岸提供
老梅綠石槽綠四分之一，全部綠油油一片還要再等等。圖／北觀粉絲團-幸福北海岸提供
老梅綠石槽綠四分之一，全部綠油油一片還要再等等。圖／北觀處提供
老梅綠石槽綠四分之一，全部綠油油一片還要再等等。圖／北觀處提供

淡水 石門 老梅綠石槽

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