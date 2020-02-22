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夜櫻盛開！今晚來樂活公園 櫻花樹下看電影

聯合報 / 記者張世杰／台北即時報導
台北市內湖樂活公園的夜櫻正值盛開，台北市公園處將於2月22日安排櫻花電影院系列活動。圖／台北市公園處提供
台北市內湖樂活公園的夜櫻正值盛開，台北市公園處將於2月22日安排櫻花電影院系列活動。圖／台北市公園處提供

時序進入春天，台北市內湖樂活公園的夜櫻正值盛開，台北市公園處今天安排櫻花電影院系列活動，下午1點之後除了舉辦告白賞活動，且設有戀愛市集，文創廠商和新住民將會擺出很多新奇、可愛的文創商品，歡迎民眾來挖寶。

台北市公園處花卉試驗中心主任宋馥華說，樂活公園目前寒櫻依舊盛放中，八重櫻目前也開始開放了，且都裝設了暖色的投光燈，白天夜晚呈現不同的迷人風情。

台北市公園處表示，今天下午1點開始，有告白賞活動，告白的對象不限於情人，家人、親朋好友都可以，另外，接續還有許多愛的挑戰，歡迎民眾參加拿好禮，藉這個機會好好感謝對方的照顧與陪伴。

至於重頭戲「櫻花露天電影院」將在傍晚5點半登場，在樂活公園溪畔櫻花樹林與深邃遼闊的星空襯托下，民眾將可以享受免費露天大螢幕的視覺饗宴，當晚播放的是真人版「阿拉丁」，歡迎大家攜家帶眷、呼朋引伴，共同欣賞電影裡阿拉丁與茉莉譜出的愛的樂章。

民眾來參加戀花電影院系列活動時，還可至服務台按讚打卡兌換精心設計的「櫻花文創明信片」，數量有限，換完為止；拿到明信片的民眾，可至寫信專區寫下自己在樂活公園的所見所感，或是飽含溫暖情感的思念，再蓋上2020樂活夜櫻季限定印章，投到粉色戀花郵筒裡，主辦單位將會把明信片統一寄給您想送達的愛侶或朋友，留下美好回憶。

北市 電影 櫻花

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