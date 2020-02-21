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國產署國宅成非法日租套房 費鴻泰：恐成社區防疫隱憂

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
「公宅蟑螂」入侵國產署的西村國宅，立委費鴻泰今天與台北市議員戴錫欽與國產署、北市觀光傳播局、市警局信義分局，進行會勘，要求必須積極查緝違法日租情形。圖／費鴻泰提供
「公宅蟑螂」入侵國產署的西村國宅，立委費鴻泰今天與台北市議員戴錫欽與國產署、北市觀光傳播局、市警局信義分局，進行會勘，要求必須積極查緝違法日租情形。圖／費鴻泰提供

立委費鴻泰今在臉書指出，「公宅蟑螂」入侵國產署的西村國宅，這次向國父紀念館、市府生活圈的西村里下手 ，將里內國產閒置房舍，違法隔成數間套房或雅房之後再轉租，甚至隔作日租套房放在旅遊網站上，向國外旅客招租。費鴻泰與台北市議員戴錫欽今與國產署、北市觀光傳播局、市警局信義分局共同會勘，要求必須積極查緝違法日租套房。

費鴻泰指出，公家單位的閒置宿舍，為了活化資產，所以用便宜的價錢對外標租，但他發現。一名慣犯常利用這樣的優惠，鑽漏洞轉租獲利。這次更瞄準信義區精華地段西村里內的國產閒置房舍下手。

費鴻泰說，不法業者長年違法獲利，用國家財產做無本生意外，更因為違法的日租，分租及出入的份子複雜，前陣子更有疑似用藥的份子開趴喧鬧，造成住戶的恐慌；近日的疫情升溫，出入的份子無法掌握，也成為另一個社區防疫的隱憂。社區住戶苦不堪言，透過在地里長馬念慈，請員警協助維安，但卻不是長久之計，因此集體向鴻泰和錫欽陳情，尋求協助。

費鴻泰指出，為了根除這樣的禍端、替鄰居「滅蟑」，會勘時具體要求北市觀光傳播局協同警察局信義分局，必須積極查緝違法日租情形，密集取締後，進而進行斷水斷電，阻止挑戰公權力、違法獲利的情事持續發生；另一方面，業者明顯違約，國產署雖已註銷租約，但更要求國產署積極向法院主張侵占，盡速清空閒置房舍。

費鴻泰表示，除了逐步的把這公宅蟑螂徹底的趕出社區、不再騷擾住戶外，將和里長一起爭取，將這4間閒置房舍，透過委託管理的撥用，供作里民活動場所、或社區福利使用，徹底活化、善用這空間。

費鴻泰 國產署 北市

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