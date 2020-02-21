快訊

直播／鑽石公主號旅客包機抵達 比預計早30分鐘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新冠疫情禳瘟 北市指南宮舉辦祈福大法會消災除瘟

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
新冠疫情禳瘟，北市指南宮舉辦祈福大法會消災除瘟。圖／指南宮提供
新冠疫情禳瘟，北市指南宮舉辦祈福大法會消災除瘟。圖／指南宮提供

新冠肺炎COVID-19疫情升溫，造成人心惶惶，台北市指南宮為禳除疫情，連續舉辦3天法會，除了加強防疫外，宗教界要發揮安定人心的力量，明天上午將在凌霄寶殿「祝天祈福」，下午則在純陽寶殿甘露施食，祈求呂祖諸仙聖祈福消災，撫慰人心。

指南宮指出，指南宮主祀孚佑帝君呂仙祖，民眾好奇仙祖是什麼樣的仙聖，其實用一句現代流行的話來說，就是仙聖界的「高、富、帥」，更因為「醫疾濟貧」，不但是良醫，並被公認為避邪除瘟的神明。

指南宮主委高超文說，疫情嚴峻，以宮觀立場要對社會國家有回饋，同時敬天祈福安定人心，這次避免群聚危險性，不以遊境的方式，改採「網絡式的聯合祈福」，除在指南宮設壇誦經外，中華道教純陽祖師協會為禳除疫情，由全體會員宮觀舉辦聯合並個別法會，達到整體與個別的除瘟祈福效果。

高超文指出，祖師協會各宮觀分布在北中南東作聯合祈福，盼大家願力可以集中，依呂祖傳世經典《大洞真經》、《醒心真經》所示，深悉「佑帝是避邪除瘟」仙聖，請示呂祖「為新冠疫情禳瘟祈福大法會」，第一次就聖筊，得「庚子」籤詩。

籤文上寫著「問聖求神斷無差，知君有事急歸家，秋梧葉落空中裏，又見庭前添一花」，意旨為，這次「新冠疫情」誠心誠意祈求神明，「呂仙祖」知道每個人都想回到原居住地，避免災疫。

高超文表示，中華道教純陽祖師協會與指南宮「聯合」，但分別在各宮觀道場舉行法會，除加強防疫外，也發揮安定人心的力量，盼民眾誠心懺悔祈福消災。

此外，指南宮的建廟緣起也與呂仙祖平息瘟疫有關。在清光緒年間，淡水知縣王斌林從故鄉迎請「呂祖聖像」來台，保佑平安度過台灣海峽與述職順利，後來艋舺、景美等地都曾發生嚴重的流行病，民眾恭迎「呂祖」神尊遊境，不久後，瘟疫果然平息。之後仙鸞顯化，聖示在「猴山建廟，純陽啟教」，恭奉孚佑帝君，以保台疆永續平安，所建的宮廟就是指南宮

疫情 新冠肺炎 淡水 COVID-19

延伸閱讀

駱惠寧：操弄政治等同新冠病毒 遭民主派駁斥

連獲9聖筊 首廟天壇明辦新冠肺炎消災祈禳法會

大媽為了多買酒精狂盧店員 網友嘆：人心比病毒可怕

彰化媽祖節先辦法會 國姓鹿神祭活動縮水

相關新聞

國產署國宅成非法日租套房 費鴻泰：恐成社區防疫隱憂

立委費鴻泰今在臉書指出，「公宅蟑螂」入侵國產署的西村國宅，這次向國父紀念館、市府生活圈的西村里下手 ，將里內國產閒置房舍...

新冠疫情禳瘟 北市指南宮舉辦祈福大法會消災除瘟

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，造成人心惶惶，台北市指南宮為禳除疫情，連續舉辦3天法會，除了加強防疫外，宗教界要發...

開學在即‭ ‬金山區長巡視校園防疫準備

武漢肺炎影響，高中職以下校園延後兩週開學，下週二(25)日就是開學日，各個學校都在為防疫做準備，金山區長陳國欽走訪視察區內的金山高中，看看各個校園的防疫工作是否有需要協助之處，將防疫的警覺提升到最高等級。

文化國小玻璃窗有插畫 日籍藝術家療癒創作

淡水區文化國小正在放寒假，來自日本的駐村藝術家大石曉規Aki桑，將沒有學生的校園空間，變成他的創作天地，運用他擅長的微笑插畫，將文化國小有玻璃窗的地方，都畫上他的創作，這些小巧可愛的插畫人物，看起來十分療癒。

雙溪資收站好歡樂 垃圾分類還有飯菜香

雙溪區平林里每週四與志工一同做資源回收分類，除了有一般回收物，還有修電器的老師維修家電，再由里辦公室贈送給需要的弱勢戶，特別的是，每次做資收時聞不到垃圾味，卻有陣陣廚房料理香味傳來，提醒著中午的快樂聚餐將到來。

貢寮公托中心推防疫 教長輩勤洗手做運動

貢寮區福隆地區因一連接著幾波寒流，海邊寒冷，許多長輩感冒在家休養，以免彼此傳染，為因應疫情及流感，福隆公托中心推廣洗手步驟，不僅手指，還有指縫、虎口都要確實清洗，培養鄉下長輩們的衛生習慣，以對抗流行病毒。

高中生自製熱像儀 侯友宜讚防疫生力軍

因應學校開學後的防疫需求，新北市樟樹國際實中及新北高工跨校自製紅外線熱像儀，只用十天，就有成品出來，解決學校大量檢測體溫需求，今(21)日市長侯友宜前往樟樹實中視察體驗，大力讚許師生研發能力，防疫增添生力軍。

清潔隊完成校園大消毒 家長仍愁口罩不足

台南市長黃偉哲為確保學生健康，要求環保局在開學前對高中職以下學做校內外消毒作業，環保局今天下午完成366所學校消毒工作。...

蘆洲里長盼加速開發 都市計畫預計年底送內政部

新北市長侯友宜今到蘆洲進行行動治理座談會，復興里長李源泉指出，呼籲蘆洲都市計畫要加速開發。新北城鄉局長黃一平說，期盼今年...

疫情嚴峻 北市親子館、老人共餐據點延至3月底再開放

受新冠肺炎影響，社區照顧關懷據點、長青學苑及老人服務中心的課程與共餐多停辦，預計2月25日復辦。北市府下午召開應變小組會...

農地遭非法棄置廢棄物 台南環局：法辦與告發不寬貸

台南環盟今檢舉安南區南興里有4處魚塭、農地疑遭非法棄置或焚燒廢棄物，環保局表示，其中3處已執行稽查作業，2處依廢棄物清理...

春遊來淡水賞木蓮花 體驗粉紅泡泡浪漫氛圍

初春到來，位在新北淡水的楓樹湖木蓮花正盛開，像球形的花朵在枝頭綻放，一眼望去就像樹上有許多粉紅泡泡，顏色粉嫩相當適合拍照...

熱門新聞

時力議員和大她22歲的教授閃婚 熱戀21天共譜幸福

疫情影響美國轉向台灣購買生薑 首批南投薑今天裝櫃

300年來頭一遭 雲林北港朝天宮媽祖將東巡花蓮

山區農路修復完工今天要驗收 不料清晨崩坍

國寶洪通再世？鐵牛車司機驚世之屋 看過的人都跪了...

口罩都被政府徵收為什麼還能送？ 康那香董座公開釋疑

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。