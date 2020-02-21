新冠疫情禳瘟 北市指南宮舉辦祈福大法會消災除瘟

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，造成人心惶惶，台北市指南宮為禳除疫情，連續舉辦3天法會，除了加強防疫外，宗教界要發揮安定人心的力量，明天上午將在凌霄寶殿「祝天祈福」，下午則在純陽寶殿甘露施食，祈求呂祖諸仙聖祈福消災，撫慰人心。

指南宮指出，指南宮主祀孚佑帝君呂仙祖，民眾好奇仙祖是什麼樣的仙聖，其實用一句現代流行的話來說，就是仙聖界的「高、富、帥」，更因為「醫疾濟貧」，不但是良醫，並被公認為避邪除瘟的神明。

指南宮主委高超文說，疫情嚴峻，以宮觀立場要對社會國家有回饋，同時敬天祈福安定人心，這次避免群聚危險性，不以遊境的方式，改採「網絡式的聯合祈福」，除在指南宮設壇誦經外，中華道教純陽祖師協會為禳除疫情，由全體會員宮觀舉辦聯合並個別法會，達到整體與個別的除瘟祈福效果。

高超文指出，祖師協會各宮觀分布在北中南東作聯合祈福，盼大家願力可以集中，依呂祖傳世經典《大洞真經》、《醒心真經》所示，深悉「佑帝是避邪除瘟」仙聖，請示呂祖「為新冠疫情禳瘟祈福大法會」，第一次就聖筊，得「庚子」籤詩。

籤文上寫著「問聖求神斷無差，知君有事急歸家，秋梧葉落空中裏，又見庭前添一花」，意旨為，這次「新冠疫情」誠心誠意祈求神明，「呂仙祖」知道每個人都想回到原居住地，避免災疫。

高超文表示，中華道教純陽祖師協會與指南宮「聯合」，但分別在各宮觀道場舉行法會，除加強防疫外，也發揮安定人心的力量，盼民眾誠心懺悔祈福消災。

此外，指南宮的建廟緣起也與呂仙祖平息瘟疫有關。在清光緒年間，淡水知縣王斌林從故鄉迎請「呂祖聖像」來台，保佑平安度過台灣海峽與述職順利，後來艋舺、景美等地都曾發生嚴重的流行病，民眾恭迎「呂祖」神尊遊境，不久後，瘟疫果然平息。之後仙鸞顯化，聖示在「猴山建廟，純陽啟教」，恭奉孚佑帝君，以保台疆永續平安，所建的宮廟就是指南宮