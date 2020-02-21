清潔隊完成校園大消毒 家長仍愁口罩不足

台南市長黃偉哲為確保學生健康，要求環保局在開學前對高中職以下學做校內外消毒作業，環保局今天下午完成366所學校消毒工作。家長表示，由環保局清潔隊來負責消毒，讓他們更安心；但現在最需要的還是口罩，希望開學後因口罩產量增加，不用為口罩傷腦筋。

環保局表示，共花了3天，動用324人次、35輛噴霧消毒車及46台背負式消毒機，全面完成學校消毒工作。環保局表示，這次校園消毒任務很臨時，但隊員們都很有經驗，快速編組進行，才能在短時間內完成

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市長黃偉哲表示，開學超前部署，做好準備，為避免新冠肺炎疫情對學校師生健康的影響，教育局制訂「校園防疫須知」及「防疫手冊」供學校依循。提醒大家勤洗手，做好個人自我防護，開學後若發現疑似感染，或者是有發燒、咳嗽的同學，立即報告老師，避免傳染。

環保局長謝世傑也呼籲大家，「平時多洗手，適時戴口罩」，減少接觸感染源，進入家門後先洗手，以減少病毒傳播的機會，藉此保護自己、家人，同時也維護大家健康安全。