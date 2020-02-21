蘆洲里長盼加速開發 都市計畫預計年底送內政部

新北市長侯友宜今到蘆洲進行行動治理座談會，復興里長李源泉指出，呼籲蘆洲都市計畫要加速開發。新北城鄉局長黃一平說，期盼今年都市計畫能在新北市都市計畫委員會通過，送往內政部都市計畫委員會審核，盼110年底能夠審議完成。

李源泉指出，復興里位於蘆洲北側，里內有很多鐵皮屋，目前不在開發區內，希望市府能夠加速推動蘆洲都市計畫南北側農業區專案通盤檢討案，並且把多功能活動中心、停車場、公園都做進去。

黃一平表示，此次規畫重點在於以大眾運輸為導向，在捷運場站周邊配置住宅區及商業區，預留多處以上的公園、綠地等開放性空間，並針對地區在就醫、就學、停車、里民活動等需求，規畫相關公設用地，打造優質生活環境。

此外，還規畫產業專用區及批發兼零售市場用地，提供工廠及大台北農產品集貨場做使用，並配合捷運環狀線計畫，留設捷運出入口及北機廠所需使用空間，而其中涉及的古蹟及重要信仰中心，也將規畫保留區。