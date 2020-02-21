高中生自製熱像儀 侯友宜讚防疫生力軍

因應學校開學後的防疫需求，新北市樟樹國際實中及新北高工跨校自製紅外線熱像儀，只用十天，就有成品出來，解決學校大量檢測體溫需求，今(21)日市長侯友宜前往樟樹實中視察體驗，大力讚許師生研發能力，防疫增添生力軍。

新北市樟樹國際實中及新北高工，跨校自製紅外線熱像儀，新北市長侯友宜特地到學校親自體驗，走到熱像儀前，拿著熱水模擬體溫超標，果然發出警訊，還被拍照，這些資料也都會立即被上傳，學校第一時間掌控狀況，這也讓侯市長直說真的很棒。

市長侯友宜表示，新北市技職教育領先全國，今日到校體驗跨校研發的紅外線熱像儀系統，師生努力僅花三個禮拜，即建置整套電子化防疫工具，並以產品開發角度設計包裝與使用說明，發揮技職教育務實致用精神，讓校園防疫能量如虎添翼。

每個人進來透過儀器做體溫檢測，資料即時掌握，校園自製的紅外線熱像儀，不僅專業性媲美業界，成本更是平價親民，期待成為校園防疫重要武器，只用短短十天的時間做出來，學生們真的很拼，但看到成果覺得很值得。

以產品開發角度，將整套系統從裝置到商品包裝說明進行整體設計。

市長侯友說，未來將以最快的速度建置30台紅外線熱像儀，希望能儘快完成，為校園防疫增添生力軍。