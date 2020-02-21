貢寮公托中心推防疫 教長輩勤洗手做運動

貢寮區福隆地區因一連接著幾波寒流，海邊寒冷，許多長輩感冒在家休養，以免彼此傳染，為因應疫情及流感，福隆公托中心推廣洗手步驟，不僅手指，還有指縫、虎口都要確實清洗，培養鄉下長輩們的衛生習慣，以對抗流行病毒。

貢寮福隆公托中心自過年後已開辦長照三週，但是由於冬末的幾波寒流，海邊空曠而風大，加上忽晴忽雨的天候，導致許多長輩感冒了在家休養，不過今天仍有老人家特地來做體健操，雖然沒生病，也要戴口罩，避免飛沫傳染的風險。

做了一個多小時的緩和運動，長輩身體暖和一些，趁著今天大太陽來到公托陽台美景曬日光浴，接著中午要共餐了，公托中心也相當注重長輩們的衛生習慣。

中華民國照顧服務員專業發展協會社工員沈明達表示，鄉下長輩洗手時，有時趕快忘了用抗菌洗手乳，有時就算搓了泡泡也忘記搓手指的細節，公托中心特地用臉盆向長輩們教學，希望培養良好的衛生觀念，只有在無法洗手的狀況下，才做雙手酒精消毒，將殺菌用品用在需要的地方。